"Hotel Paradise": Inga i Michał są parą po programie? W sieci pojawiło się wymowne nagranie

Historia Magdy i Roberta w " Hotelu Paradise 2 " dobiegła końca tuż przed wielkim finałem. Decyzją części uczestników, którzy wzięli udział w ostatecznej "pandorze" ten duet najmniej zasługiwał na finał. Jak już wiadomo, związek uczestników nie przetrwał po finale. W sieci pojawił się już emocjonalny wpis Magdy, w którym napisała: Poznałam Roberta z drugiej strony. Niestety tej gorszej. Zaczęło się od drobnych kłamstw i niedomówień co przeważyło na mojej decyzji o rozstaniu. Jest również stanowisko Roberta! Uczestnik odcina się od byłej programowej partnerki i publikuje gorzki wpis. Zobaczcie, co było powodem zakończenia relacji według Roberta. Czy jego serce ponownie jest zajęte? "Hotel Paradise 2": Robert odcina się od Magdy Magda i Robert zakończyli wczoraj swoją przygodę w "Hotelu Paradise 2". Okazuje się, że ich związek nie przetrwał próby czasu. Niedługo po ogłoszeniu programowego werdyktu oboje umieścili w sieci wpisy, w których poinformowali o definitywnym końcu swojej relacji. Magda zarzuciła partnerowi kłamstwa oraz niedomówienia, które miały zadecydować o jej decyzji o zerwaniu, z kolei Robert ma inne zdanie na ten temat. Historia w @hotelparadise.tvn7 skończyła się dla mnie i mówiąc szczerze to uważam że dobrze. Czas wrócić do normalnego życia i iść do przodu. Moja relacja z Magdą, którą mogliście widzieć w hotelu, również się skończyła PONAD pół roku temu. Była to burzliwa relacja do której nawet myślami nie chce wracać i wolę by tak zostało. Zasugerował, że Magda lubiła nim rządzić i nie było...