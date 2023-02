"Hotel Paradise": Grzegorz wbija szpilę Natalii po rozstaniu. "Potwierdziły się moje przypuszczenia"

Po rozstaniu, Natalia z "Hotelu Paradise" nie szczędziła Grzegorzowi gorzkich słów. I on nie pozostaje jej dłużny. Zdradził szokujące powody zakończenia związku.

Choć w "Hotelu Paradise" nie łączyło ich nic więcej niż przyjaźń, po wyłączeniu kamer Grzegorz i Natalia już nie ukrywali swojej zażyłości. Jak się jednak okazuje, ich sielanka nie trwała zbyt długo. Para niedawno ogłosiła rozstanie i wiele wskazuje na to, że podobnie do Nany i Łukasza, również nie omieszkają publicznie prać swoich brudów. Teraz w rozmowie z mediami Grzegorz nie szczędził gorzkich słów na temat byłej ukochanej.

"Hotel Paradise": Grzegorz wbija szpilę Natalii po rozstaniu

Choć na 7. edycję "Hotelu Paradise" musimy jeszcze poczekać, a na antenie Telewizyjnej Siódemki już w najbliższy poniedziałek - 27 lutego - zagości nowe miłosne show "True Love", fani kultowego randkowego formatu w napięciu śledzą dalsze losy uczestników byłych odsłon rajskiego hotelu. Niestety, w ostatnim czasie jesteśmy świadkami wielu rozstań ulubieńców widzów. Nie tak dawno koniec związku ogłosiła Nana i Łukasz.

Teraz z kolei, ku zaskoczeniu fanów Grzesiek z "Hotelu Paradise" potwierdził rozstanie z Natalią. Choć przebojowy brunet starał się dość oszczędnie zdradzić powody tej decyzji, to po tym, jak była ukochana publicznie postanowiła zbić mu szpilę, nie wytrzymał. W najnowszej rozmowie z mediami gorzko ocenił byłą partnerkę. Co więcej, okazuje się, że doszło między nimi do wyjątkowo przykrego zdarzenia.

- Sytuacja jest straszna - wyznał w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" Grzegorz z "Hotelu Paradise".

Jak podkreślił Grzegorz z "Hotelu Paradise", w jego związku z Natalią zaczęło się psuć, gdy w ich relację wmieszała się osoba trzecia.

- Poznałem Natalię z moim przyjacielem. Od tamtej pory, kiedy chodziliśmy wspólnie na imprezy, zaczęło się wszystko sypać - wyznał. - Jeden z moich znajomych wysłał mi zdjęcie, na którym Natalia jest z tym moim przyjacielem. Chyba już byłym przyjacielem. Jak to zobaczyłem, to zwaliło mnie z nóg - dodał.

Jak podkreśla, były uczestnik rajskiego hotelu, od dawna miał podejrzenia, że jego ukochana z kimś się spotyka. Grzegorz z "Hotelu Paradise" wyznał, że Natalia porzuciła go dla jego byłego już przyjaciela.

- Potwierdziły się moje przypuszczenia. Sądziłem, że ona kogoś ma. Teraz wiem, z kim się spotyka. Będę musiał wyjaśnić tę sprawę - gorzko podsumował.

Jak dotąd główna zainteresowana nie odniosła się do słów byłego partnera. Przypominamy jednak, że zaledwie kilka dni temu Natalia z "Hotelu Paradise" uderzyła w Grzegorza przyznając, że nie zamierza publicznie prać brudów.

- Wolę to zostawić dla siebie, bo nie chcę robić tu burzy i mam nadzieję, że to uszanujecie - skwitowała na Instagramie.

Myślicie, że po oskarżeniach o zdradę zabierze głos w sprawie?

