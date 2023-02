"Hotel Paradise 4": Nana znowu uderza w Łukasza? "Wieczna kontrola, nieufność"

Podczas gdy Łukasz z "Hotelu Paradise" postanowił grudzień spędzić w Belgii, Nana została w Warszawie. Para nie ukrywa, że jest to dla nich ciężki okres. Nana czas ten spędza na pełnych obrotach, niestety intensywne dni bez ukochanego dają jej się we znaki. Okazuje się, że nie jest w najlepszej kondycji. A co w tym czasie robi Łukasz? "Hotel Paradise": Nana po rozstaniu z Łukaszem Miłość Nany i Łukasz rodziła się na naszych oczach. Wówczas para miała zarówno dużo zwolenników, jak i przeciwników. Jednak tuż po zakończeniu miłosnego show oboje udowodnili, że to co ich połączyło, było prawdziwe. Wówczas uczestnik przeprowadził się z Belgii do ukochanej, do Warszawy, gdzie wspólnie zamieszkali. Niestety w ostatnim czasie nie ukrywali, że w ich związku dzieje się naprawdę źle, wówczas fani nie mieli wątpliwości, że Nana i Łukasz z "Hotelu Paradise 4" rozstali się . To właśnie wtedy głos zabrał sam zainteresowany, twierdząc, że faktycznie ich relacja przeżywa kryzys. Wyznał, że poróżniła ich codzienność i różnice w wychowaniu. Na tym jednak się nie skończyło, niedługo potem ogłosił, że tegoroczne święta spędzą osobno. Wówczas Łukasz z "Hotelu Paradise 4" wrócił do Belgii . Teraz Nana zdradziła, jak wygląda jej codzienność po wyjeździe partnera. Podczas nieobecności ukochanego była uczestniczka randkowego show zajęła się sobą. Nie ukrywa jednak, że nie jest łatwo: - Czy ten dzień może być gorszy? KTOŚ ograniczył mi dostęp do auta i do garażu. Spóźniona taxi = moje spóźnienie. Nic nie jadłam, a cały poranek byłam na zakupach i gotowałam i nie zdążyłam - żali się rozzłoszczona Nana ze skrzywioną miną. Zobacz także: "Hotel Paradise": Chris Ducci i Monika Czajkowska po raz drugi zostali rodzicami To nie pierwszy raz kiedy...