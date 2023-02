"Hotel Paradise 6": Grzesiek potwierdził rozstanie z Natalią: "Czas, by powiedzieć prawdę"

Poczatkowo Grzesiek i Natalia z "Hotelu Paradise" skasowali wszystkie wspólne zdjęcia. Wówczas fani nie ukrywali, że martwią się, że ich związek to już przeszłość. Zapytali uczestnika, co stało się ze zdjęciami:

Następnie jednak wyznał prawdę.

Zaledwie na początku roku Grzesiek i Natalia z "Hotelu Paradise" ogłosili, że są parą. Uczestniczka wystąpiła w teledysku do nowej piosenki ukochanego, którą przy okazji potwierdzili, że coś ich łączy. Wówczas stwierdzili, że po długich rozmowach nie chcą dłużej się ukrywać. W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się ich wspólne zdjęcia. Nic więc dziwnego, że fani szybko zauważyli, kiedy zniknęły. Czy to oznacza, że Grzegorz i Natalia z "Hotelu Paradise" już się rozstali?

Jednak to nie koniec jego odpowiedzi na pytania odnośnie Natalii.

Instagram @grzes.hotelparadise6

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Czy Oliwia jest w ciąży? Kuba pokazał wymowne zdjęcie. Mamy komentarz

Internauci postanowili pociągnąć temat. Ci którzy do tej pory nie zwęszyli ewentualnego kryzysu lub chcieli podejść Grzegorza z "Hotelu Paradise" z innej strony, zapytali:

Instagram @grzes.hotelparadise6

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Ciężarna Marika pokazała tatę swojego dziecka

Ostatecznie jednak uczestnik "Hotelu Paradise" zmienił zdanie i opublikował na swoim Instagramie oświadczenie, w którym wyznał, że jego związek z Natalią to już przeszłość:

- Przeżywam ostatnio trochę gorszy okres. Z Natalią też raczej nie jest nam po drodze. Jak zauważyłaś, skasowaliśmy wspólne zdjęcia. To jest dla mnie bardzo ciężki temat. Teoretycznie zakończyliśmy już naszą relację. Nie będę ukrywał, jest mi bardzo smutno z tego powodu. To w zasadzie wydarzyło się kilka dni temu. Nie chciałem tego od razu ogłaszać, bo uważałem, że mam jeszcze trochę rzeczy do przeanalizowania jednak zna nas spora część widzów "Hotelu Paradise" i wobec nich czuję się zobowiązany do podania jakiejkolwiek informacji. Sprawy sercowe to moja pięta achillesowa. Może mi się powodzić w życiu, karierze, biznesie, ale jeśli sprawy sercowe leżą, to mam wrażenie, jakby wszystko było do dupy. Nie jestem już w związku z Natalią. Nie chciałem o tym nic mówić, wolałem poczekać, aż to się rozejdzie, ale otrzymuję tyle pytań, że może to jest jednak czas, by powiedzieć prawdę - wyznał.