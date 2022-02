"Hotel Paradise": Fani martwią się o Basię! "Zdrowie mi ostatnio bardzo szwankuje"

Basia Pędlowska z 3. edycji "Hotelu Paradise" w ostatnim czasie bardzo zmartwiła swoich obserwujących nieobecnością w sieci. Internauci zaczęli snuć teorie, dlaczego zrobiła sobie aż tak długą przerwę. Pojawiły się nawet domysły, że postanowiła poddać się operacjom plastycznym! Uczestniczka postanowiła zabrać głos, jednak jej wideo nie wydało się fanom zbyt optymistyczne:

Przepraszam was, że tak długo mnie nie było, ale... - zaczęła Basia.

Fani zmartwili się nie tylko tym, co miała im do przekazania, ale również tym, co zobaczyli na wideo. Zastanawiali się czy Basia przypadkiem chwilę przed nagraniem nie płakała. Uczestniczka postanowiła wszystko wyjaśnić.

"Hotel Paradise": Basia wyznaje: "Niestety zdrowie mi ostatnio bardzo szwankuje"

Basia to zdecydowanie jedna z najbardziej lubianych postaci w "Hotelu Paradise 3". Gdy opuszczała program po raz pierwszy, płakała za nią nawet obsługa. Jej powrót do show okrzyknięto najbardziej romantycznym momentem w całej trzeciej edycji. Basia wygrała program u boku Krystiana, jednak ich związek zakończył się tuż po powrocie do Polski. Tuż po finale programu, fani dowiedzieli się, że Basia jest już w kolejnym związku. Wybrankiem jej serca jest Krzysztof z tej samej edycji! Para zbliżyła się do siebie tuż po rozstaniu Basi z poprzednim programowym partnerem. Basia i Krzysztof w zeszłym roku podzielili się radosną nowiną o zaręczynach. Przepiękny kadr wideo, w którym Krzysztof oświadcza się ukochanej dostępny jest w sieci.

W ostatnim czasie fani zorientowali się, że Basia z "Hotelu Paradise" przestała być aktywna na Instagramie. Do sporym czasie nieobecności w sieci uczestniczka "Hotelu Paradise 3" postanowiła zabrać głos i przyznała, że miała kłopoty ze zdrowiem:

Przepraszam was, że tak długo mnie nie było, ale niestety zdrowie mi ostatnio bardzo szwankuje i staram się skupić na tym i na pracy, do której niedawno też wróciłam po sporym wolnym. Nie do końca jeszcze wszystko jest ok ale będzie.

Jednocześnie Basia postanowiła zdementować plotki, że powodem jej nieobecności w sieci miałyby być rzekome operacje plastyczne:

Dziękuje wam za tyle wiadomości, które dostałam od was z życzeniami z pytaniami i cóż mogę wam powiedzieć. Na pewno nie jestem w Turcji na żadnych operacjach plastycznych, nie musicie się o to martwić. Wciąż natural wygrywa i się tego trzymam. Jeżeli komuś się podoba to podoba, a jak nie to nie i jest ok.

Fani jednak zwrócili uwagę nie tylko na treść przekazaną przez Basię ale również na to, jak wyglądała na wideo. Wydawała się im smutna i zapłakana.

Basia Pędlowska przyznała, że jej oczy mogą wydawać się zapłakane czy zmęczone ale spowodowane jest to wyłącznie przebytą w ostatnim czasie chorobą i nie ma powodów do zmartwień.

Tak tylko powiem, nie mam zapłakanych oczu ani nic z tych rzeczy. Po prostu jestem po chorobie, dlatego tak wyglądam. Głos też mam dlatego taki, bo jestem po chorobie. Wszystko jest w porządku. Dziękuję za troskę.

Fani Basi z 3. edycji "Hotelu Paradise" mogą odetchnąć z ulgą.