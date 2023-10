Eliza z "Hotelu Paradise" opublikowała w sieci odważne zdjęcie. Nie wszystkim internautom jednak przypadło do gustu. Zaczęto wypominać jej, że zatraca się w zabiegach medycyny estetycznej:

Eliza Milewska nie wytrzymała:

Zobaczcie zdjęcie, które wywołało tyle zamieszania.

Ostatnio Eliza i Jay z "Hotelu Paradise" podzielili się szczęśliwą nowiną. Wówczas okazało się, że para kupiła własny dom i powoli będą go remontować, relacjonując wszystko na wspólnym kanale na Youtube. Chociaż uczestnicy 5. edycji wiodą całkiem spokojne życie, muszą jednak mierzyć się z hejtem. Po tym, jak Eliza opublikowała odważny kadr, jej profil zasypały ostre komentarze. Fani "Hotelu Paradise" zauważyli, że Eliza powiększyła usta i postanowili od razu jej to wypomnieć:

W ostatnim czasie jeszcze Eliza z "Hotelu Paradise 5" zmieniła fryzurę i przefarbowała włosy na ciemniejszy odcień. To w połączeniu z odważnym kadrem zaskoczyło również jej fanów, ale Ci zostawili tylko miłe słowa:

Eliza z "Hotelu Paradise" postanowiła odnieść się do krytycznych opinii, które przeczytała pod swoim postem. Chociaż sama ma mocną osobowość, postanowiła nie puścić tego płazem z myślą o tym, którym może taka sytuacja wyrządziłaby krzywdę:

Po chwili ponownie zabrała głos i podkreśliła, że nie zamierza się przejmować tym, że komuś może nie podobać się, że zrobiła sobie usta:

I don't care czy wy mnie będziecie cisnąć, że zrobiłam sobie usta i według was wyglądam do du*y. Jedyne co zrobię, to was zablokuję. Za to są osoby na świecie, którym możecie sprawić ogromną krzywdę takim zachowaniem i przez wasze słowa może stać się wiele złego. Także następnym razem zanim coś napiszecie, zastanówcie się dwa razy i pomyślcie, czy chcecie, żeby waszych bliskich spotkało coś takiego. Taka refleksja ode mnie na dzisiaj i mam nadzieję, że może chociaż do niektórych dotrze, jaką wielką moc mają słowa.