Związek Krystiana i Basi przetrwał do finału trzeciej edycji "Hotelu Paradise". Para, którą polubili widzowie show, wygrała też cały sezon programu. Przy okazji wizyty w studio Party.pl zapytaliśmy Krystiana, co zrobił ze swoją wygraną. Czy wydał już pieniądze, które przywiózł z hotelu? Zobaczcie, co zwycięzca show powiedział naszej dziennikarce!

Krystian z "Hotelu Paradise" o pieniądzach z wygranej

Związek Krystiana Ferretti i Basi Pędlowskiej, który dotrwał do wielkiego finału "Hotelu Paradise 3", nie przetrwał próby czasu po powrocie. Już w Polsce Basia dość szybko znalazła szczęście u boku... innego uczestnika programu, Krzysztofa. Miłość rozkwitła do tego stopnia, że niedawno pochwalili się zaręczynami. Ale również Krystian długo nie czekał na miłość - dziś jest szczęśliwy u boku pięknej Oliwii. Ostatnio odwiedzili razem studio Party.pl.

Uczestnika "Hotelu Paradise 3" zapytaliśmy m.in. o jego część wygranej. Czy zdążył wydać już pieniądze? Jak pamiętamy, Krystian i Basia jako zwycięzcy mogli zatrzymać całą wygraną dla siebie, jednak uczestnik na "ścieżce lojalności" rozbił kulę na polu 100 tysięcy złotych.

W ten sposób zdecydował o podzieleniu się wygraną również z innymi finalistami - Bibi i Simonem. Do kieszeni wszystkich czterech finalistów wpadło więc po 25 tysięcy zł (minus podatek). W co je zainwestował? Jak się okazuje Krystian nie lubi szastać pieniędzmi. Zobaczcie, co nam powiedział!