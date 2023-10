Basia i Krystian dotarli razem do finału "Hotelu Paradise 3". Ich miłość w programie była bardzo burzliwa i pełna emocji, a po powrocie do Polski oboje stwierdzili, że nie są w stanie funkcjonować jako para. Chwilę po finale widzowie dowiedzieli się, że Basia jest już w nowym związku i to z kolegą z programu z Krzysztofem. Ich relacja niedawno przerodziła się w narzeczeńską. Jak na tę wiadomość zareagował Krystian i jego nowa dziewczyna, Oliwia?

Reklama

"Hotel Paradise 3" Krystian szczerze o zaręczynach Basi "W tych czasach zaręczyny to jest jak spytanie się kogoś: "czy chcesz ze mną chodzić?"

Krystian i Oliwia przyznali, że wiadomość o zaręczynach Basi i Krzysztofa bardzo ich zaskoczyła. Fani zresztą także byli w szoku, gdy para pochwaliła się tą radosną nowiną, ponieważ chwilę wcześniej przypuszczali, że związek Krzysztofa i Basi zbliża się ku końcowi. Tymczasem para jest zakochana szczęśliwie i choć nie ukrywają, że nie zawsze jest między nimi kolorowo, wierzą we wspólną przyszłość.

O tej relacji zresztą pozytywnie wypowiadało się wielu uczestników "Hotelu Paradise 3", w tym także Krystian. Odkąd uczestnik odnalazł prawdziwą miłość w ramionach Oliwii, jest bardzo szczęśliwy a z Basią i Krzysztofem ma bardzo dobry kontakt. Co więcej, obie pary były na podwójnej randce! Oliwia i Krystian są więc w stanie ocenić decyzję Basi i Krzysztofa o zaręczynach i robią to z dość dużą rezerwą. Czyżby nie wierzyli w tę miłość? Zobaczcie w naszym wideo!

Zobacz także: Hotel Paradise 3: Basia ostro odpowiada fanom. "Pokazujecie dno". Wbiła też szpilę Krystianowi?

Reklama

Basia i Krzysztof zaskoczyli wszystkich informacją o zaręczynach. Krzysztof wybrał ciekawe okoliczności do zadania tego pytania, ponieważ postanowił zrobić to podczas wspólnych wakacji z przyjaciółmi. Basia nie ukrywała szczęścia i z radością przyjęła pierścionek. Jak teraz czuje się jako narzeczona? Czy coś to zmieniło w jej relacji? Basia nie ukrywa, że tak! Jednak fani przyglądają się temu związkowi z pewnym dystansem. Czy para nie zna się za krótko na tak poważne deklaracje?