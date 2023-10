Burzliwy związek Krystiana i Basi widzowie "Hotelu Paradise 3" śledzili z zapartym tchem aż do finału. Ich miłość nie przetrwała jednak - po powrocie do Polski szybko okazało się, że nie są w stanie funkcjonować razem. Za to niedługo po finale wyszło, że Basia... jest w związku z innym uczestnikiem programu, Krzysztofem. Miłość rozkwitła do tego stopnia, że niedawno się zaręczyli. Tymczasem Krystian również odnalazł miłość, Oliwię. Czy była i obecna ukochana Krystiana spotkały się? Czy Oliwia nie była zazdrosna o Basię? Zobaczcie, co powiedzieli podczas rozmowy z reporterką Party.pl.

"Hotel Paradise": Oliwia, dziewczyna Krystiana o Basi

Gdy niedawno Basia i Krzysztof pochwalili się nowiną o zaręczynach, wiele osób było zaskoczonych - w końcu chwilę wcześniej wydawało się, że związek tej dwójki zbliża się ku końcowi. Były chłopak Basi - Krystian i jego dziewczyna Oliwia również nie spodziewali się, że tak szybko zapadnie tak ważna decyzja.

Jak się okazuje Oliwia miała okazję już poznać Basię. Jak wypadło to spotkanie? Czy Krystian się go bał? Jak nam mówi, miał myśl, że panie albo się polubią, albo znienawidzą.

Zobaczcie, co powiedzieli nam uczestnik "Hotelu Paradise 3" i jego piękna dziewczyna.

