Odkąd Basia odpadła z "Hotelu Paradise", w grze zrobiło się trochę smutniej. Uczestnicy nadal knuli, obmyślali plany, a smutny Krystian musiał zastanowić się, jak przetrwać. Wszyscy jednak powtarzali, że przeczuwają, że Basia jednak wróci do programu. Tak też się stało i w ostatnich odcinkach Basia znów stała się mieszkanką Hotelu Paradise ku nieopisanej uldze Krystiana i radości reszty uczestników.

Jeśli przypomnieć sobie okoliczności, gdy Basia została wyeliminowana, Luiza miała w tym swój udział. Czy po powrocie Basi, czuła się wobec niej głupio? W końcu to ona zablokowała jej wtedy partnera i w zasadzie skazała na odpadnięcie. Luiza jest jednak zupełnie innego zdania i jak mówi: "To nie ja ją wyrzuciłam". Jak więc dogaduje się z Basią? I czy Basia ma do niej żal? Sprawdźcie w naszym wideo.

Luiza przez cały program umyślnie gra. Jej strategia wyrzuciła z hotelu Basię. Ale czy na pewno, była to wina tylko Luizy?