Basia z "Hotelu Paradise" podczas relacji na InstaStories odpowiedziała na pytania fanów o seks w programie! Jedna z najsympatyczniejszych i najpopularniejszych uczestniczek hitu TVN7 szczerze skomentowała to, co wydarzyło się ostatnio przed kamerami. Jak tłumaczyła się z intymnej relacji z Krystianem? Sprawdźcie, co powiedziała Basia!

Basia szczerze o seksie w "Hotelu Paradise"

Na powrót Basi do "Hotelu Paradise" czekali chyba wszyscy. Piękna blondynka zaledwie kilka dni temu znów pojawiła się w programie i znów jest w parze z Krystianem. I chociaż tuż po powrocie między Basią a Krystianem doszło do małej awantury, to para szybko się pogodziła i spędziła razem namiętne chwile. Teraz jeden z internautów zapytał Basię dlaczego zmieniła zdanie w sprawie seksu przed kamerą. Basia szczerze odpowiedziała!

Skąd na nagła zmiana na seks w HP? Kiedyś mówiłaś, że nie chciałabyś, aby było to na kamerach?- zapytał jeden z internautów.

Tak mówiłam na początku, złamałam swoje postanowienie, ale też nie zdawałam sobie sprawy, że będę miała jakąkolwiek tam relację. Wyszło inaczej, wyszły emocje, tęsknota no i tak się stało- odpowiedziała szczerze Basia.

Basia zdradziła przy okazji, że uczestnicy "Hotelu Paradise" nie wiedzieli kto i kiedy wróci do programu.

- Nie mieliśmy takich wiadomości kto wejdzie, kiedy ktoś wróci, kto to będzie. Tak samo z nowymi osobami, nic totalnie, to był czysty spontan- wyznała Basia.

Jesteście zaskoczeni szczerym wyznaniem Basi? Kibicujecie jej w "Hotelu Paradise"?

Basia odpowiedziała na pytania internautów o seks w "Hotelu Paradise".

Instagram basia.pedlowska_hotelparadise3

