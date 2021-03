"Hotel Paradise 3": Basia ostro o zachowaniu Luizy: "To był judaszowy przytulas". Co z jej relacją z Krystianem? 

W "Hotelu Paradise 3" podczas ostatniego rajskiego rozdania zrobiło się niebywale gorąco. Luiza, która miała immunitet, postanowiła rozbić najmocniejszą parę w trzeciej odsłonie show, czyli Krystiana i Basię. Tym samym to urocza blondynka pożegnała się z show, co wzbudziło skrajne emocje - nie tylko wśród samych uczestników, ale i widzów, podzielonych na dwa obozy! Jak swoje odejście i decyzję Luizy skomentowała sama Basia? Udzieliła szczerego wywiadu dla tvn.pl!

Basia o Luizie w "Hotelu Paradise 3": To był judaszowy przytulas!

W wielkim skrócie: Luiza, na rajskim rozdaniu, postanowiła stanąć za Krystianem, eliminując tym samym z gry Basię. Jak wytłumaczyła, zrobiła to dla jej dobra:

Uważam, że Basia zasługuje na faceta, który będzie się o nią starał. Ja widzę tę chemię 101% od Basi, a od Krystiana jej nie widzę. Nie mam nic do stracenia. Przykro mi się robi, kiedy widzę, jak ona się stara, a nie widzę tego odwzajemnienia. Krystian nie docenia tego, że ma tak wspaniałą osobę jak ona, [...] To nie chodzi o to, że ja chciałam wy****ć Basię. (...) Nikt mi nie chce dać szansy, a ja mam ratować każdego. To po c**j ja wchodziłam do tego programu? Żeby wszystkim pomagać? A czemu nikt mi nie chce pomóc? - mówiła we wczorajszym odcinku Luiza.

Sama Basia na pożegnanie z mieszkańcami hotelu zaapelowała do wszystkich o szczerość. Co zaś powiedziała po powrocie do Polski, kiedy emocje już opadły? Blondwłosa uczestniczka była zaskoczona decyzją Luizy na rajskim rozdaniu, ponieważ tuż przed Luiza zapewniła ją, że wszystko będzie dobrze:

Kompletnie nie spodziewałam się tego, że Luiza, która otrzymała immunitet od Maurycego, podejdzie do Krystiana. Tu mnie zbiła z tropu totalnie. […] Po południu miałem przeczucie, że mogę polecieć. Rajska wyrocznia dała mi potwierdzenie. Jak już było rajskie rozdanie, to mimo wszystko i tak byłam w szoku, bo Luiza przed rajskim rozdaniem przyszła i mnie przytuliła i powiedziała, że będzie dobrze. To był judaszowy przytulas, judaszowy strasznie - mówi Basia w rozmowie z tvn.pl.

Dziewczyna opowiedziała również o relacji z Krystianem! Basia czeka na jego powrót, ale kibicuje mu w programie i zapewnia, że jeśli znajdzie tam miłość, nie będzie zła:

Liczę na to, że po powrocie do Polski będziemy utrzymywać kontakt i ta relacja się rozwinie i tak naprawdę wszystko zweryfikuje czas. Bo hotel to hotel, to symulacja życia, psychologiczna gra, ale w tak naprawdę okaże się w życia codziennym czy potrafimy rozmawiać i funkcjonować. Czas pokaże [...] Jeśli stworzy tam jakąś relację, to trudno, ale będę czekać. Kibicuję mu - powiedziała uczestniczka.

Będziecie za nią tęsknić?

