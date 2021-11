"Hotel Paradise": Co dzieje się z uczestnikami po odpadnięciu? Oto sekrety programu

Nie w tym nic odkrywczego, że nie wszyscy uczestnicy dotrwają do finału "Hotelu Paradise". Aby się utrzymać w programie trzeba znaleźć miłość lub dobrze kombinować. Nigdy nie wiadomo, co może wyeliminować zawodnika z gry, o czym niedawno przekonał się Miłosz. Lekko uśpiona czujność wystarczyła, aby poszedł o krok za daleko i musiał wymeldować się z hotelu. Co jednak dzieje się z uczestnikami, którzy w trakcie programu opuszczają hotel? Od czego zależy, że mogą do niego wrócić i kto jedzie do Polski od razu, a kto czeka na finałowy odcinek na miejscu? Na temat sekretów "Hotelu Paradise" wypowiedziała się jedna z jego gwiazd.

"Hotel Paradise": Co dzieje się z uczestnikami, którzy odpadają z programu?

Już za miesiąc odbędzie się finał 4. edycji "Hotelu Paradise". Póki co, trudno przewidzieć, kogo możemy spodziewać się w finale. Do programu dochodzą coraz to nowi uczestnicy. Mamy za sobą także dwa wielkie powroty. Drugą szansę otrzymała Wiktoria a także Janek. Czy w ciągu najbliższych kilkunastu odcinków do gry wróci ktoś jeszcze? Od czego zależy to, kto może powrócić do programu i odegrać się na uczestnikach? Czy wszyscy wracają do Polski po tym, jak oddają swój klucz? Widzowie już niejednokrotnie zauważyli, że nie wszyscy pojawiają się na finałowym odcinku przy ścieżce lojalności. Marietta Witkowska, zwyciężczyni pierwszej edycji postanowiła odpowiedzieć na te pytania:

Ciężko odpowiedzieć. Są osoby, które od razu wracają do domu i potem ewentualnie wracają a są takie, które czekają na powrót do Hotelu/finał na miejscu oraz takie, które lecą do Polski i już nie wracają nawet na finał. Od czego to zależy? Nie wiem, ja nigdy nie odpadłam, więc nie wiem dokładnie jak to wygląda.

A Wy zastanawialiście się, co dzieje się z uczestnikami po tym, jak opuszczają teren, gdzie nagrywany jest program?

Uczestnicy raz na jakiś czas zdradzają tajniki programu. Niedawno Krystian i Basia, zwycięzcy 2. edycji programu opowiedzieli, jak wyglądał ich casting do "Hotelu Paradise". Nie u wszystkich wystarczyła charyzma! Krystian usłyszał, że przed wylotem na plan, musi zadbać o formę".

Hubert mi powiedział: "No słuchaj, czas iść na siłownię, minus pięć kilo". Cisnąłem na siłowni kilka miesięcy, schudłem więcej, ale taki był efekt jojo, bo jak przylecieliśmy na Zanzibar to dobrze karmili i w ogóle nam się nie chciało ćwiczyć i szybko wróciło - wyznał Krystian.

Z kolei Mateusz z 4. edycji "Hotelu Paradise" zdradził fanom, jak wyglądała podróż na plan zdjęciowy. Widzowie zastanawiali się, czy uczestnicy muszą dostać się tam na własną rękę czy zapewnia im to produkcja. Tutaj nie będzie zaskoczeniem fakt, że uczestnicy nie płacą za swój przelot do "Hotelu Paradise".