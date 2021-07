"Hotel Paradise" Bibi pokazała się w sukni ślubnej, a fani byli bezlitośni. Luiza stanęła w obronie koleżanki

Właściwie to Simon, bez poinformowania o tym wcześniej Bibi, opublikował post, w którym przyznał, że jego związek się zakończył. Smutne wyznanie uczestnik okrasił łzawym InstaStory, na którym widać było, jak bardzo przeżywa zakończenie tej relacji. Ponieważ Bibi nie zdobyła się na takie uzewnętrznienie swoich emocji, fani dość mocno ją skrytykowali. Na tę reakcję widzów, zareagował nawet sam Simon, który poprosił, by nie oceniać Bibi, a winę za rozpad związku wziął na siebie. Podczas gdy Simon wciąż rozpamiętuje zakończony związek, Bibi wpadła w wir pracy. Właśnie szykuje się do pokazu sukien ślubnych, a zdjęcie w jednej z nich opublikowała na Instagramie. Fani krytykują sylwetkę uczestniczki i wciąż nawiązują do rozstania, inni zaś stają w jej obronie. Na ogromną ilość hejtu wobec Bibi zareagowała nawet Luiza!

Bibi z "Hotelu Paradise" w sukni ślubnej! Fani skrytykowali uczestniczkę

Bibi na swoim InstaStory wielokrotnie mówiła o tym, że fakt, iż nie płacze po Simonie na Instagramie, nie oznacza, że rozstania nie przeżywa. Bibi zajęła się swoimi sprawami i zabrała się do pracy. Ma w planach wystąpić na pokazie sukien ślubnych, jako modelka. Gwiazda "Hotelu Paradise" wystąpi w błękitnej sukni o kroju księżniczki. Pracami nad pokazem pochwaliła się na swoim Instagramie, pośród wielu pozytywnych komentarzy pojawiło się wiele krytycznych. Fani wypominają Bogusi rozstanie i mówią, że w sukience wygląda naprawdę źle:

Szczerze, nie podoba mi się. To jest moja opinie szczera. Bez talii, absolutnie nie pasuje Ci ta suknia! Bardzo ładna sukienka, ale zupełnie nie dla Ciebie, a szkoda😢 Uwielbiam takie suknie.szkoda ze figura już nie ta 😉 Droga Bibi, nie masz figury modelki, wiec nie wyglądasz dobrze. Szkoda Sajmona tyle dla Ciebie się poświęcił - komentują ostro fani

Nie wszyscy jednak skrytykowali Bibi. Wielu fanów stanęło w obronie uczestniczki "Hotelu Paradise" i pochwaliło to, jak wyglądała w sukni:

Niesamowita sukienka 😍 Będzie pięknie Bibi👏❤️👏 Śliczna jesteś 🥰 Wyglądasz jak księżniczka - komentują zachwyceni fani. ❤️ Naturalność❤️Elegancja. Super Bibi nie przejmuj się złymi komentarzami, wyglądasz super!

To zupełnie naturalne, że suknia Bibi może się nie podobać lub podobać. Jednak fala krytyki, jaka wylała się na 20-latkę, jest ogromna. Na zachowanie fanów zaczęli reagować inni uczestnicy programu!

Pozostali uczestnicy "Hotelu Paradise" zaczynają stawać w obronie Bibi. Luiza poruszona komentarzami fanów pod ostatnim zdjęciem uczestniczki postanowiła zabrać głos:

Bardzo długo się zastanawiałam czy poruszać ten temat, ale jestem w takim szoku. Uwielbiam Simona, uwielbiam Bibi, ale to jaki hejt spadł na nią, to mnie przeraża. Natomiast teraz bibi została skrytykowana za to, że się realizuje, jest na pięknej sesji, pięknie wygląda. Myślę, że każda kobieta marzy o takim projekcie. Nie dość że ona zasotała skrytykowana, za to jak wygląda, za to, że była na takiej sesji, to jeszcze praca projektanta została skrytykowana. Nie wiem do czego ludzie dążą, pisząc takie komentarze. Uważam, że jest to żenujące! Zamiast wspierać ją za to, że się realizuje, za to, że miała super dzień, za to, że odnosi sukces, lepiej ją zmieszać z błotem skrytykować, a my mamy wtedy super dzień - powiedziała na swoim InstaStory Luiza.

Luiza zwróciła uwagę na to, że kobiety, które tak mocno skrytykowały Bibi, same z pewnością nie są idealne. Bibi poczuła się jak modelka i zaprezentowała piękną suknię, Luiza nie może zrozumieć, dlaczego uczestniczka została za to tak skrytykowana. Swój długi wywód zakańcza słowami wsparcia dla przyjaciółki.

bibi.hotelparadise3/Instagram

Bibi pochwaliła się zdjęciem w sukni ślubnej. Wielu fanów oceniło, że ten wzór nie jest odpowiedni dla Bogusi i nie bało się jej o tym powiedzieć. A Wy jak sądzicie?

bibi.hotelparadise3/Instagram

Bibi i Simon byli jedną z najbardziej zakochanych par w "Hotelu Paradise". Ich rozstanie jest rozczarowaniem dla widzów, o którym tak śmiało piszą uczestnikom. Bibi szczególnie jest adresatką krytycznych słów z uwagi na to, że była mocno zdystansowana nie tylko do samego rozstania, ale także od reszty uczestników.