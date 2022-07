"Hotel Paradise": Basia wróciła na Instagram! Tak sobie radzi po rozstaniu z Krzysztofem

Basia z "Hotelu Paradise" podczas relacji na InstaStories odpowiedziała na pytanie o ciążę i pochwaliła się pięknym pierścionkiem zaręczynowy. Czyżby Basia i Krzysztof spodziewali się dziecka? Jest komentarz byłej uczestniczki randkowego hitu Telewizyjnej Siódemki! Sprawdźcie, co zdradziła Basia. Widać, że zwyciężczyni "Hotelu Paradise" jest naprawdę bardzo szczęśliwa. Basia z "Hotelu Paradise" odpowiada na pytania o ciążę Basia i Krzysztof wzięli udział w trzeciej edycji "Hotelu Patradise", ale to nie w programie połączyło ich uczucie. Basia w randkowym show związała się z Krystianem i razem stworzyli jedną z najmocniejszych par. Basia i Krystian wygrali trzecią edycję "Hotelu Paradise", ale już po emisji programu okazało się, że ich relacja nie przetrwała. Krzysztof zdradził ostatnio, że po rozstaniu Basi i Krystiana bardzo wspierał swoją koleżankę z randkowego show i właśnie wtedy, między nimi zaiskrzyło. kiedy dowiedziałem się od niej, że między Basią a Krystianem się nie układa miała ode mnie duże wsparcie, rozmawialiśmy, tak właśnie narodziło się nasze uczucie- mówił ostatnio Krzysztof. Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Launo i Oha dostają groźby od widzów. Co na to Klaudia El Dursi? Dziś Basia i Krzysztof tworzą szczęśliwy związek. Para mieszka razem, a ostatnio okazało się, że są już po zaręczynach. Krzysztof oświadczył się swojej partnerce podczas ich wspólnych wakacji. Teraz fani zaczęli dopytywać, czy przypadkiem Basia nie jest ciąży. Jak zareagowała narzeczona Krzyśka? Nie jestem w ciąży, ale mam nadzieję, że kiedyś, takiego pewnego pięknego dnia będzie mi dane zostać mamą, bardzo bym tego chciała, ale zobaczymy co to będzie- odpowiedziała Basia. Zobacz także: ...