"Hotel Paradise": Krzysztof komentuje rozstanie z Basią! "Tworzą się straszne historie"

Krzysztof i Basia z " Hotelu Paradise " oficjalnie potwierdzili, że są razem! Przepiękne zdjęcia oraz zmysłowe wideo właśnie pojawiły się w sieci! Chociaż Bibi o ich związku powiedziała w mediach już kilka dni temu, zakochani dopiero teraz postanowili zabrać głos. Zobaczcie, jak pięknie piszą o swoim uczuciu. Zobacz także: "Hotel Paradise": Basia i Krzysztof są razem! Wygadała się... Bibi! "Hotel Paradise" Krzysztof i Basia potwierdzają swój związek Basia wygrała 3. edycję "Hotelu Paradise" u boku Krystiana. Początkowo nie widziała świata poza programowym partnerem. Rzeczywistość bardzo szybko zweryfikowała ich relację i okazało się, że oboje wolą się przyjaźnić niż wiązać ze sobą. Basia jednak nie pozostała singielką zbyt długo. Jej relacja z Krzysztofem z "Hotelu Paradise" nie pozostała niezauważona przez widzów. Fani zauważyli ich czułości na relacjach publikowanych przez innych uczestników a także bliźniacze stylizacje, które często wybierają ludzie pozostający w związkach. Jako pierwsza domysły potwierdziła Bibi , ale ten najważniejszy głos należał do Basi i Krzysztofa. Zakochani zabrali właśnie głos i potwierdzili swoją miłość! "Hotel Paradise": Krzysztof potwierdza związek z Basią Basia i Krzysztof oficjalnie są w związku! Na ich Instagramach pojawiły się pierwsze romantyczne zdjęcia oraz wideo. Krzysztof tak pięknie napisał o Basi oraz miłości do niej: Najpiękniejsze pary to te, które oprócz miłością darzą się przyjaźnią! Te, które wygłupiają się, kłócą, żartują, rozmawiają, ale kochają się w sposób, w który nikt na świecie nie może zwątpić. Miłość to nie tylko czułości. Miłość to troska, to skarb, miłość to przede wszystkim przyjaźń… I od takiej...