"Hotel Paradise": Karolina i Miłosz naprawdę są parą? To zdjęcie podsyci plotki o ich relacji! 

Czwarta edycja "Hotelu Paradise" nie przestaje nas zaskakiwać i z pewnością dostarcza wielu emocji, a jedną z kwestii, która najbardziej porusza fanów kontrowersyjnego show jest para Wiktorii i Miłosza. Relacja tej dwójki uczestników już zaliczyła jeden upadek, i choć chłopak rozmawia z pozostałymi mieszkańcami rajskiego hotelu o pozbyciu się swojej partnerki, wygląda na to, że łączące ich uczucie jest silniejsze niż konspiry i zdanie pozostałych bohaterów "Hotelu Paradise 4". Czyżby Wiktoria i Miłosz okazali się parą, która przetrwa po programie? Nowy post Kasi wzbudził sporo emocji, a o tej relacji wypowiedział się jeszcze jeden z uczestników! Jakby tego było mało, głos zabrał nawet sam Miłosz. Ich sekret wyszedł na jaw? Wiktoria i Miłosz z "Hotelu Paradise 4" są razem po programie? Miłosz to jeden z tych uczestników czwartej edycji "Hotelu Paradise" , który znalazł się w prawdziwej kropce, a wszystko przez... kobietę! Po tym jak Wiktoria "zdradziła" Miłosza i na chwilę stworzyła parę z Łukaszem, chłopak zdecydowanie stracił do niej zaufanie, a pozostali uczestnicy nie przestają podjudzać go przeciwko swojej partnerce. Cóż, chłopak jest pomiędzy młotem, a kowadłem i nie ukrywa, że Wiktoria nie tylko wizualnie bardzo go pociąga, ale również, że łączy ich coś wyjątkowego. Czyżby właśnie wyszło na jaw, że uczestnik czwartej edycji "Hotelu Paradise" po raz kolejny postanowił posłuchać głosu serca i on i Wiktoria są razem po powrocie z rajskiego Zanzibaru? Wyświetl ten post na Instagramie. ...