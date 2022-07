Kuba był jednym z najbardziej charakterystycznych uczestników "Hotelu Paradise". Cieszący się dużym powodzeniem wśród kobiet oraz sympatią kolegów w programie, nie obawiał się podejmować ryzykownych decyzji. Uczestnik od samego początku wzbudzał kontrowersje w programie, więc nic dziwnego, że nie zamierza ukrywać prawdy i wskazał fanom, kto jego zdaniem był największą "czarną owcą" w show! Domyślacie się o kogo chodzi?

"Hotel Paradise 5": Kuba zdradza, kto według niego najbardziej "mącił" w programie

Finał 5. edycji "Hotelu Paradise" już dawno za nami. Teraz przed uczestnikami sprawdzian siły ich relacji po programie. Jak się okazuje nie wszyscy uczestnicy potrafili się ze sobą dogadać po powrocie do Polski. Dominika nadal trzyma żal do Oliwki za to, co wydarzyło się w show. Eliza i Jay, choć mają kontakt z resztą to wydają się jednak skupiać na karierze w social mediach. Z kolei Kuba zaprosił tylko garstkę uczestników "Hotelu Paradise" na swoje urodziny. Jak wiadomo, to właśnie Kuba wzbudzał wiele emocji w programie. Był bohaterem największego skandalu ostatniej edycji. Kuba przespał się z Oliwią, raniąc przy tym Dominikę. Jednak fani ze względu na szczęśliwą relację Kuby i Oliwii, w większości wybaczyli im ten incydent. Na temat seksu Kuby i Oliwii w "Hotelu Paradise" wypowiedziała się nawet mama uczestniczki. Kuba, który ma świetny kontakt z fanami chętnie odpowiada na najtrudniejsze nawet pytania. Internauci zapytali go ostatnio o to, "kto był największą szują w programie". Bez wahania odpowiedział...

Instagram/kubi_hotelparadise5_official

No kto był największą szują w programie? Oliwka, która tam stoi! - zażartował Kuba.

Na ciętą ripostę Oliwii nie trzeba było długo czekać. W tle nagrania słychać natychmiastową odpowiedź uczestniczki do swojego partnera.

No na pewno, chyba Cię coś boli - odpowiedziała Oliwia.

Jak widać Kuba świetnie zna się także na żartach. Na trudne pytanie fanów odpowiedział bezpiecznie i nie sprowokował żadnych reakcji ze strony innych uczestników. Relacja oparta na dystansie i z nutą humoru, świetnie się sprawdza w przypadku Oliwii i Kuby. Oboje wyglądają na zakochanych i nie odstępują siebie na krok.

Instagram/kubi_hotelparadise5_official

Mimo kilku konfliktów w "Hotelu Paradise" Kuba może liczyć na ludzi, z którymi nadal utrzymuje kontakt. Z pewnością należy do nich Sevag, Konrad oraz niezastąpiona Oliwia. To właśnie z nimi uczestnik świetnie bawił się na swojej urodzinowej imprezie. Wśród gości znanych z "Hotelu Paradise" znalazła się nawet prowadząca Klaudia El Dursi, która nigdy nie ukrywała sympatii do Oliwii i Kuby.