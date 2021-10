"Hotel Paradise": Ania z pierwszej edycji już tak nie wygląda! "Wiedz, że coś się dzieje" 

Co wydarzyło się w "Hotelu Paradise" po piątkowym "rajskim rozdaniu"? Przypomnijmy - z programem pożegnali się Łukasz "Długi" oraz Matt. Jednak kiedy żegnali się z Klaudią El Dursi, pojawiła się tajemnicza nieznajoma! Kim jest? Poznajcie szczegóły! "Hotel Paradise" - nowa uczestniczka show uratowała Mateusza! Już na samym początku poznaliśmy Anię - nową uczestniczkę "Hotelu Paradise". Ania Adamczyk ma 22 lata. Zazwyczaj jest tak, że ludzie mnie lubią, ale jak jest jakiś konflikt, to wychodzi ze mnie wredna osóbka. Stawiam na brunetów. Nie jest łatwo mnie zdobyć. - powiedziała Ania. Anna uratowała jednego z chłopaków - wybrała Mateusza! Tym samym Łukasz na zawsze pożegnał się z show. Wyświetl ten post na Instagramie. OFICJALNIE!!!🏖🦋 W końcu mogę ogłosić to oficjalnie! Jestem uczestniczką pierwsza polskiej edycji Hotelu Paradise 🦋 Zapraszam Was na TVN7 od poniedziałku do piątku o 20.00 oraz Player! Jak myślicie uda mi się wprowadzic zamieszanie w Hotelu? 🤫🏖🏝 #hotelparadise #hotelparadisetvn7 #tvn7 #player #paradise #bali #tvn Post udostępniony przez Anna Adamczyk (@ania.hotelparadise) Mar 16, 2020 o 12:00 PDT Co u Martyny i Adama? Nowa para ucieszyła się na pierwszą wspólną noc, podczas której do romantycznych pocałunków. Następnie dziewczyny wybrały się do spa, a chłopaki w tym czasie musieli wymeldować się z hotelu, wylosować ponownie sypialnie i przygotować je na powrót uczestniczek, które wybiorą na nowo miejsce nocowania. W ten sposób pary miały się...