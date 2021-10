"Hotel Paradise 4": Nana przerwała studia ze względu na udział w show? "Były inne zasady"

Anna Matyasek podsumowała swój udział w " Hotelu Paradise 2 ". Ostatecznie udało jej się dojść aż do finałowego tygodnia, w którym zostało wyłonionych jedynie pięć par. O finał grała u boku Adama Bilewicza, ale tych dwoje połączył jedynie przypadek, ponieważ serce Ani należało do Ivana Yevtushenki, który odpadł kilka odcinków wcześniej. Uczestniczka postanowiła podsumować swój pobyt w programie w sieci. Czy żałuje swojej przy końcu dość burzliwej relacji z Ivanem? Czy utrzymują wciąż kontakt? Po odejściu Ani na komentarz zebrał się również sam Ivan. Co napisał, po tym jak zobaczył co działo się z Anią po jego odejściu? Zobaczcie. Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Jeden zły ruch wyeliminował tę parę z programu! A byli typowani do finału Ania podsumowuje pobyt w "Hotelu Paradise 2" Finał drugiej edycji "Hotelu Paradise 2" zbliża się wielkimi krokami. Już w przyszłym tygodniu dowiemy się, kto wygra ten emocjonujący program pełen intryg i uczuć. Anna Matyasek przez długi czas była faworytką, jednak decyzją uczestników, wraz z ówczesnym programowym partnerem, Adamem Bilewiczem, musiała opuścić hotel. Po ich odejściu w grze pozostawały tylko cztery pary. Anna Matyasek od początku programu sparowała się z Ivanem Yevtushenko i niewątpliwie byli najmocniejszym duetem w sezonie. Gdyby nie immunitety wygrywane przez uczestników, które dawały im możliwość decydowania, ta para byłaby nie do zniszczenia. Małe zawirowania i zazdrości pojawiły się dopiero po dołączeniu Aty. Ivan na krótką chwilę stracił głowę dla nowej uczestniczki. Ostatecznie to właśnie Ata wyeliminowała go z dalszej gry. Ani udało utrzymać się jeszcze przed kilka kolejnych "rajskich rozdań". Dotarła aż do finałowego...