"Hotel Paradise": Aga zabroniła Mattowi kontaktu z byłą partnerką! Ania zagroziła jej związkowi?

Wiadomość o związku Agi z "Love Island" oraz Mateusza z "Hotelu Paradise" pod koniec zeszłego roku zdecydowanie podgrzała atmosferę wśród fanów obu programów. Internauci nie potrafili jednak zapomnieć o jego relacji z Anią, którą mogli obserwować podczas emisji odcinków. Jeszcze kilka miesięcy temu Matt zapewniał, że nie urwie kontaktów z koleżanką z programu, a Aga zapewniała, że bardzo dobrze dogaduje się z Anią. Jednak wygląda na to, że wszystko się zmieniło! Matt zablokował Anię nawet w sieci, a to wszystko dla swojej ukochanej:

Co się wydarzyło?

Zobacz także: Matt z "Hotelu Paradise" nie urwie kontaktu z Anią! Czy Aga z "Love Island" jest o nią zazdrosna?!

Okazało się, że Matt z "Hotelu Paradise" w imię miłości z Agą z "Love Island" zdecydował się definitywnie zakończyć swoją znajomość z Anią, z którą tworzył duet w programie. Jeszcze kilka miesięcy temu w rozmowie z Party.pl Aga i Matt opowiadali o swoich kontaktach z Anią, a uczestniczka "Love Island" zapewniała, że mają dobry kontakt:

Ania jest bardzo sympatyczna ale nie wiem... Ona miała szczere uczucia do Matta ale on ich nie miał, nawet Ania mi to powiedziała!

Mattowi bardzo zależało, aby jego dziewczyna oraz przyjaciółka z programu się poznały. Zapewniał, że nie urwie kontaktu z Anią

I tak będę miał z nią kontakt, bo jesteśmy ziomeczkami. Dalej szanuje Anię za to, co przeżyliśmy w "Hotelu" i jak zostaliśmy pokazani i to co o niej myślę to się nie zmieni - mówił w rozmowie z Party.pl