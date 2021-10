"Hotel Paradise 4": Launo po odejściu z show: "Karma dotknęła mnie bardzo mocno"

Czwarta edycja "Hotelu Paradise" nie przestaje nas zaskakiwać, a z programem właśnie pożegnała się jedna z jego najbardziej charakterystycznych uczestniczek - Klaudia Kardel, znana fanom show jako "Launo". Co więcej, dziewczyna odpadła bynajmniej nie przez to, że została singielką. Po tym, jak jej nowy partner Michał przegrał konkurencję, która była testem wiedzy na temat swojej partnerki, dziewczyna musiała ponieść konsekwencje i spakować swoje walizki.

Odejście Launo było jednym z najbardziej emocjonujących momentów czwartej edycji "Hotelu Paradise" i choć z początku uczestniczka nie miała w widzach zbyt wielu fanów, internauci nie kryli swojego wzruszenia. Teraz swoje odpadnięcie z hitowego show TVN 7 skomentowała sama Launo. Dziewczyna nie była w stanie powstrzymać łez.

Launo komentuje swoje odejście z "Hotelu Paradise 4"

Widzowie czwartej edycji "Hotelu Paradise" muszą mieć nerwy ze stali! Akcja na rajskim Zanzibarze zdecydowanie nie zwalnia tempa i zaskakuje nie tylko fanów show, ale i samych uczestników, a ostatnio byliśmy świadkami niespodzianek, które wcale nie były miłe. Przez swoją niewiedzę Michał wyeliminował Launo, a dziewczyna opuściła program cała we łzach.

Choć Launo nie była zła na Michała, nie ukrywała żalu za to, że jej nie słuchał. Co więcej, dziewczyna do końca chciała zachować zimną krew, jednak już od kilku odcinków widzowie widzieli, jak coraz śmielej pokazuje swoją wrażliwą stronę. Koniec końców odchodząc z "Hotelu Paradise" uczestniczka nie wytrzymała i zalała się łzami, a widzowie byli pod wrażeniem Launo, którzy zdecydowanie docenili sposób w jaki żegnała się z pozostałymi bohaterami.

Mi będzie brakować was. Wspomnień nigdy nikt nam nie zabierze, pieniądze się rozpłyną a sława minie, więc ludzie i relacje - to jest najważniejsze. Możecie wziąć przykład od starszych i nie marnować czasu na kłótnie i knucia, bo hotel wam tego nie pozwoli i tak na siłę przetrwać, a karma wraca i to bardzo mocno - mówiła do uczestników.

Teraz Launo postanowiła skomentować swoje odejście. Jak się okazuje, choć od tego momentu minęło już kilka miesięcy, dziewczyna nadal bardzo przeżywa swoje pożegnanie z "Hotelem Paradise". Dziewczyna nie ukrywa też, że jest z siebie bardzo dumna i jak sama stwierdziła - program opuściła z godnością. Co więcej, po raz kolejny nawiązała do swojego zachowania i konfliktu z Wiktorią, przyznając, że jej powrót do Polski, to karma.

Niestety, Klaudia przyszła, powiedziała mi, że mam 15 minut na spakowanie walizek i opuszczenie "Hotelu Paradise". Nawet nie zdążyłam napić się drinka, ale to nie ważne. Czuję, że odeszłam z godnością. To, co mówiłam, mówiłam prosto z serca. Pieniądze się rozpłyną, sława minie, a ludzie, ludzie... - mówiła. - Wiem, że moje zachowanie od początku było niedobre, umiem się do tego przyznać i tak jak powiedziałam karma wraca i dotknęła mnie bardzo mocno, bo zabrała mnie w momencie kiedy zaczęłam czuć się dobrze ze swoim partnerem, chciałam budować relacje, chciałam, jak lektor wspomniał, zdjąć swój pancerz. Niestety, dostałam bilet do Polski - dodała.

Jak widać Launo nie ukrywa również, że ją i Michała połączyło coś więcej. Co więcej, niektórzy podejrzewają, że Launo i Michał są parą po programie, a wielu widzów zwróciło uwagę na fakt, że kiedy chłopak pojawił się na rajskim Zanzibarze, dziewczyna zdecydowanie odżyła i zmieniła swoje nastawienie. Choć uczestniczka musiała mierzyć się z wieloma nieprzychylnymi komentarzami na swój temat ze strony fanów show, Klaudia Kardel przyznaje, że nie żałuje swojego udziału w "Hotelu Paradise". Kiedy na swoim InstaStory dziękowała pozostałym uczestnikom za wspólne chwile, Launo nie mogła powstrzymać łez!

Nie żałuje przygody w hotelu. Bardzo bym chciała podziękować wszystkim uczestnikom, wszystkim ludziom - jak byliśmy razem, to, co tworzyliśmy, mi się naprawdę chce płakać.

Sądzicie, że Klaudia, znana jako "Launo" wróci do jeszcze do "Hotelu Paradise"? Musimy przyznać, że bez tej uczestniczki, rajski Zanzibar z pewnością nigdy nie będzie wyglądał tak samo.