"Hotel Paradise": Ania i Ivan zaręczyli się na antenie "Dzień Dobry TVN". "Powiedziała tak"

Anna Matyasek i Ivan Yevtushenko zyskali sławę dzięki udziałowi w 2. edycji "Hotelu Paradise", gdzie wraz z innymi atrakcyjnymi singlami walczyli o sławę, uczucia i wielkie pieniądze. I choć nie udało im się wygrać programu, to wyszli z niego bogatsi o nowe doświadczenia, wspaniałych przyjaciół, ogromną popularność, a przede wszystkim miłość. Po zakończeniu programu para zamieszkała razem, a teraz postanowiła zrobić kolejny krok. Podczas najnowszego wydania "Dzień Dobry TVN", emitowanego w niedzielę, 2. stycznia, Ivan oświadczył się swojej ukochanej! Reakcja Ani była bezcenna!

"Hotel Paradise": Ania i Ivan zaręczyli się!

"Hotel Paradise" już od 4. sezonów bawi i wzrusza do łez miliony widzów Telewizyjnej Siódemki, którzy z napięciem śledzą losy kolejnych atrakcyjnych singli, mających chrapkę nie tylko na sławę i dobrą zabawę, ale też miłość i wielkie pieniądze. I większość związków rozpoczętych w programie zakończyło się fiaskiem, to Ania i Ivan z 2. edycji show udowadniają, że prawdziwe uczucia potrafią przetrwać próbę czasu.

Para dopasowała się już w pierwszym odcinku show ze swoim udziałem, a ich zażyłość rozwijała się powoli, jednak bardzo owocnie. I choć jak w każdym związku, również u nich pojawiały się wzloty i upadki, a Ivan śmiało rozprawiał o wadach ukochanej, to ich uczucie okazało się naprawdę silne. Teraz ciemnowłosy przystojniak postanowił przenieść swoją relację na kolejny etap i na antenie "Dzień Dobry TVN" oświadczył się Ani.

- Aniu, bardzo mocno cię kocham, spędziliśmy ze sobą bardzo dużo czasu i postanowiłem, że chcę, moja droga, spędzić z tobą resztę swojego życia i mam pytanie, czy zostaniesz moją żoną? - zapytał Ivan swoją ukochaną.

Ania bez wahania odpowiedziała "tak" i rzuciła się w ramiona świeżo upieczonego narzeczonego. Ivan wręczył też Ani ogromny bukiet czerwonych róż, po raz kolejny zapewniając ją o swojej miłości.

"Hotel Paradise": Ivan oświadczył się Ani w "Dzień Dobry TVN"

Ania i Ivan są uznawani za jednych z najsympatyczniejszych bohaterów "Hotelu Paradise". Para chętnie prowadzi swoje media społecznościowe, gdzie śledzą ich setki tysięcy fanów. To właśnie za pośrednictwem Instagrama dowiedzieliśmy się, że para zamieszkała razem, a także, że ich rodzina powiększyła się o kolejnego członka, w postaci uroczego, puchatego pieska. Nic więc dziwnego, że sympatycy tej dwójki spodziewali się, że Ivan i Ania poinformują o swoich zaręczynach właśnie za pomocą swoich instagramowych kont. Dlaczego Ivan zdecydował się oświadczyć ukochanej na antenie TVN?

- Wymyśliłem to około dwa miesiące temu. Pomyślałem, że to ta dziewczyna, która na to zasługuje i z którą chcę zostać całe swoje życie. Zaplanowałem to, poprosiłem całą ekipę z "Dzień dobry TVN", żeby mi pomogli w organizacji - wyznał Ivan.

Co ciekawe, choć ekipa śniadaniówki o wszystkim wiedziała, to o jego planach nie zostali poinformowani prowadzący "Dzień Dobry TVN" : Anna Kalczyńska i Filip Chajzer, który widząc łzy wzruszonej Ani stwierdził, że to dla takich momentów uwielbia telewizję na żywo.

Ani i Ivanowi serdecznie gratulujemy i życzymy im dużo miłości!

