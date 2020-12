"Hotel Paradise 2": Ania i Ivan pokazali jak mieszkają! Od momentu, kiedy wprowadziła się Ania zaszło sporo zmian! 

Odkąd Ania wprowadziła się do Ivana, po powrocie z "Hotelu Paradise 2", jego dotychczasowe mieszkanie przeszło sporo zmian! Jak aktualnie mieszkają zakochani w sobie uczestnicy drugiej edycji? Ivan pokazał jak wygląda jego sypialnia po remoncie. Zdecydowali się na dodatki, które będą już zawsze przypominać im historię swojego poznania! Zobaczcie, jak się urządzili.

Jak mieszkają Ania i Ivan z "Hotelu Paradise 2"?

Anna Matyasek i Ivan Yevtuszenko poznali się na planie "Hotelu Paradise 2". Mimo tego, że po drodze do finału zostali rozdzieleni i odpadli z programu tuż przed ostatecznym starciem, to nie przeszkodziło im w zbudowaniu prawdziwie trwałej relacji. Ivan i Ania swój związek ukrywali przez ponad 8 miesięcy, ponieważ tyle minęło od ich powrotu z Bali do końca emisji programu. Już podczas show było wiadomo, że to najsilniejsza para drugiej edycji, jednak ciężko było przewidzieć, jak potoczyły się ich losy po powrocie do Polski. O tym, że są razem postanowili powiedzieć zaledwie kilka dni po finale. Dziś już wiadomo, że to Ania zdecydowała się na przeprowadzę do ukochanego. Jak wygląda ich mieszkanie z Gdańsku? Okazuje się, że od przeprowadzki Ani pojawiło się sporo zmian:

Od momentu jak Ania wprowadziła się do mnie i zamieszkaliśmy razem, w mieszkaniu zaczęły się coraz częściej pojawiać nowe rzeczy, niedawno kupiliśmy kwiatka, zmieniliśmy łóżko sypialniane na nowe, teraz postanowiliśmy, że chcemy wypełnić naszą pustą ścianę w sypialni. Więc zdecydowałem się zamówić plakaty, które będą nam kojarzyć się z Bali 😍 - napisał Ivan

Zakochani pokazali zdjęcia, na których widać nie tylko ich miłość ale również jak wygląda ich sypialnia. Postawili na jasne barwy. Ich sypialnia zachowuje kolory nude i jest bardzo minimalistyczna. Przeważają beże a w centralnej części nad łóżkiem wiszą oprawione w ramki plakaty. Lubicie takie wnętrza?

Ania i Ivan zamieszkali razem w Gdańsku. Właśnie pokazali jak się urządzili. Tak wygląda fragment ich sypialni. Lubicie takie stonowane odcienie czy wolicie, jak coś się dzieje we wnętrzach?

Ivan i Ania o pierwszym wspólnym zamieszkaniu na próbę zdecydowali już w samolocie z Bali do Polski. Wówczas postanowili, że Ania spędzi dwa tygodnie kwarantanny u Ivana.