"Hotel Paradise": Jay w niepokojącym wpisie o stanie zdrowia. "Jeszcze tydzień temu niczego się nie baliśmy"

Uczucie jakie narodziło się w "Hotelu Paradise" pomiędzy Elizą i Jay'em okazało się być na tyle na silne, by mogło przetrwać poza programem. Para zaraz po odejściu z show podjęła decyzję o wspólnym zamieszkaniu w domu rodzinnym Elizy i wszystko wskazuje na to, że zakochani poszli o krok dalej! Uczestnik pokazał fanom "nowego członka rodziny". "Hotel Paradise 5": Jay pokazał nowego członka rodziny Finał "Hotelu Paradise" już dawno za nami, ale to właśnie wieści o tym co dzieje się u naszych ulubionych par po programie interesują nas najbardziej. Niezaprzeczalnie bardzo dobrze rozwija się relacja Laury i Kaspra, którzy pojechali ostatnio na pierwsze wspólne wakacje po "Hotelu Paradise" . Całkiem dobrze dogadują się także Oliwia i Kuba z "Hotelu Paradise", którzy świętowali ostatnio razem urodziny uczestnika. Wszystko wskazuje również na to, że poważne plany co do siebie mają także Eliza i Jay. Para świetnie dogaduje się poza programem, a wspólne mieszkanie w rodzinnym domu Elizy tylko to ułatwia. Oboje nie opuszczają się nawet na krok. Eliza i Jay założyli swój kanał na YouTube , gdzie będą wrzucać wspólnie przygotowane treści dla swoich fanów. To nie koniec niespodzianek ze strony zakochanej pary. Jay pokazał ostatnio na swoim Instagramie zdjęcie nowego członka rodziny. Okazało się, że Eliza i Jay zaopiekowali się...żabą! Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Czy Karolina i Miłosz są razem? Te zdjęcia dają do myślenia Eliza i Jay są obecnie szczęśliwymi posiadaczami żaby ;) Były uczestnik "Hotelu Paradise" napisał, że jest to ich "nowy członek rodziny". Przypomiamy, że Eliza i Jay zaraz po wyjściu z "Hotelu Paradise" zrobili sobie nawet tatuaże w tym samym miejscu, a na ich...