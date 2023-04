"Hotel Paradise 3": Kara i Marcin pokazali kadry z niemowlakiem: "Zobaczcie, czego się dorobiliśmy"

Kara i Marcin z 3, edycji show "Hotel Paradise" nie należeli do ulubieńców widzów. Zakochani jednak wbrew wszystkich przeciwności losu do teraz tworzą zgrany duet. Okazuje się także, że Marcin towarzyszył swojej ukochanej w czasie wizyty w szpitalu. Poinformował również licznych fanów, co się wydarzyło. Początek opisu jest na tyle wymowny, że wzbudził niepokój w fanach tej dwójki. "Hotel Paradise": Marcin publikuje zdjęcie Kary ze szpitala Fani randkowego show na pewno pamiętają nietuzinkową historię Kary i Marcina z 3. edycji "Hotelu Paradise". Ich związek okupiony był cierpieniem Nathalii, którą Marcin zostawił dla Kary. Jego zachowanie spotkało się z wielką krytyką, natomiast sami zainteresowani doskonale wiedzieli, co robią i przede wszystkim, co czują. Po wyjściu z show udowodnili, że mieli rację - do dzisiaj tworzą zgrany duet. Ostatnio nawet fani podejrzewali, że Marcin i Kara z "Hotelu Paradise 3" spodziewają się dziecka . Teraz natomiast uczestnik zaskoczył internautów wymownym zdjęciem, na którym pokazał swoją ukochaną w szpitalu, leżącą pod kroplówką: - Kara przegrała walkę - zaczął tajemniczo... Szybko jednak okazało się, że uczestnikowi "Hotelu Paradise" dopisuje humor: - ... z dwudziestoma szerszeniami. Walczyła dzielnie na gołe pięści z modelem składanego samolotu boeing 737 na plecach, niestety poległa. 10 szerszeni ukąsiło ją w plecy a pozostałe straciły czucie w nogach i umarły - napisałam z przymrużeniem oka. Zobacz także: "Hotel Paradise": Nana powiększyła usta! Zabieg wykonał jej inny uczestnik show! Uczestniczka show szybko jednak postanowiła sprostować, że powyższa opowieść to tylko efekt żartów jej ukochanego: - Marcin jak zawsze wkręca - poinformowała wyraźnie rozbawiona Pomimo...