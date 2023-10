Już niedługo będziemy mogli zobaczyć efekty pracy ekipy "Hotelu Paradise", na czele z Klaudią El Dursi, bowiem już pod koniec maja startuje wyjątkowa edycja show - "Hotel Paradise. All Stars", a z kolei już jesienią zobaczymy 7. odsłonę programu. Tuż po powrocie Klaudii El Dursi z Kolumbii, mieliśmy okazję z nią porozmawiać. Jak gwieździe minął czas pracy w tym pięknym miejscu?

Klaudia El Dursi przed naszą kamerą przyznała, że tym razem nagrania do nowych sezonów "Hotelu Paradise" trwały nie cztery, a tylko dwa miesiące. Jak się okazało, prowadzącej show tak szybko upłynął czas pracy na planie, że pod koniec nagrań sama była zaskoczona, że musi się już pakować i wracać do Polski.

- Zazwyczaj, jak jeździliśmy kręcić dwa sezony, to wyjeżdżaliśmy na cztery miesiące. Teraz wyjazd trwał tylko dwa miesiące. Ja, jak kończyliśmy "All Stars", to mówię: "kurczę, ale jak to? Ja już mam się pakować do Polski, przecież ja się jeszcze nie wypakowałam tutaj". Już poprzednie lata nauczyły mnie, że te cztery miesiące to już wiem, jak to przetrwać psychicznie i organizacyjnie, więc te dwa miesiące to było naprawdę kaszka z mleczkiem - wyjawiła przed naszą kamerą Klaudia El Dursi.