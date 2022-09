"Hotel Paradise 6": Zmiany w emisji programu! Kiedy i gdzie będziemy mogli obejrzeć nowe odcinki?

Czwarta edycja "Hotelu Paradise" budzi wyjątkowo wiele emocji i kontrowersji, szczególnie po ostatnich wydarzeniach związanych z Puszką Pandory i tym, co się stało między Wiktorią, a pozostałymi uczestnikami. Kiedy w ostatnich dniach Player.pl wypuścił odcinek programu z parogodzinnym opóźnieniem, fani show nie kryli rozczarowania. Tymczasem, jak się okazuje, już czeka na nich kolejna niespodzianka i zmiana, która dotyczy emisji "Hotelu Paradise 4" w TV. Gdzie, kiedy i o której zobaczymy teraz "Hotel Paradise 4"? Zmiana w emisji "Hotelu Paradise 4" Do tej pory fani czwartej edycji "Hotelu Paradise" mogli oglądać swój ulubiony program od poniedziałku do piątku o godzinie 20:30 na antenie TVN 7, a także za pośrednictwem platformy Player.pl. Kiedy jeszcze przed emisją hitowego show okazało się, że tym razem życie uczestników na Zanzibarze będziemy widzieć nie cztery (jak wcześniej), a pięć razy w tygodniu, internauci byli zachwyceni. Wygląda jednak na to, że musimy przyzwyczaić się do poprzedniej opcji, bo "Hotel Paradise 4" znika z jednego dnia z telewizji! Uwaga, uwaga... mała zmiana - czytamy na profilu "Hotelu Paradise" na Instagramie. - Emisja "Hotelu Paradise" od poniedziałku do czwartku o 20:30. View this post on Instagram Post udostępniony przez Hotel Paradise TVN7 (@hotelparadise.tvn7) Zobacz także: "Hotel Paradise": Klaudia El Dursi broni zachowania uczestniczek w stosunku do Wiktorii?! Od teraz czwartą edycję "Hotel Paradise" będziemy mogli oglądać na TVN...