"Hotel Paradise": Hania pokazała, jak wyglądała zanim zrobiła sobie usta

Ola Hałabuda to zdecydowanie mocny charakter w trzeciej edycji "Hotelu Paradise". Widzowie już na wstępie wyłapali jej podobieństwo do Magdy z drugiego sezonu, co okazało się być nie do końca mylące, ponieważ dziewczyny są przyjaciółkami. Ola charakteryzuje się nie tylko dominującą osobowością ale również oryginalnym wyglądem. Posiada sporo tatuaży oraz duże wydatne usta, jednak jak się okazuje, nie zawsze takie miała. Zobaczcie jej stare zdjęcia. Jak wyglądała przez zabiegami medycyny estetycznej? Zobacz także: Krystian z "Hotelu Paradise" nie zawsze był taki hot! Pokazał stare zdjęcia "Hotel Paradise": Jak wyglądała Ola Hałabuda przed powiększeniem ust? Fakt, że uczestniczki "Hotelu Paradise" lubią eksperymentować ze swoją urodą nie jest niczym zaskakującym. W czasach, kiedy medycyna estetyczna jest na wyciągnięcie ręki, dla wielu młodych ludzi jest łatwą drogą do spełnienia swoich marzeń w dążeniu do ideału. Niedawno przedstawiliśmy wam najbardziej spektakularne metamorfozy gwiazd poprzednich edycji "Hotelu Paradise". Ola Hałabuda z "Hotelu Paradise" to zdecydowanie najbardziej charakterystyczna uczestniczka trzeciego sezonu. Głośno o niej zrobiło się już od pierwszego odcinka, gdzie zdążyła pokazać już swój cięty język . Oprócz bezpośredniości w wyrażaniu emocji, wyróżnia się swoim stylem oraz wyrazistą urodą. Charakterystycznym elementem wizerunku Oli prócz koloru włosów i licznych tatuaży są również jej pełne usta. Jednak nie zawsze takie miała. Jak wyglądała Ola Hałabuda przed powiększeniem ust? Zobaczcie, jej stare zdjęcia, aby zobaczyć jaką metamorfozę przeszła w ciągu ostatnich kilku lat. Zmiana na plus? Zobacz także: Hotel Paradise. One zrobiły operacje plastyczne: Ania zoperowała...