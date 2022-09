"Hotel Paradise 6": Rajskie Rozdanie za nami. Wiemy, kto odpadł. Polały się łzy

Kolejny odcinek "Hotelu Paradise" już za nami! W najnowszej odsłonie randkowego show nie zabrakło wielkich emocji i naprawdę zaskakujących zwrotów akcji. Uczestnicy wzięli udział w Rajskim Rozdaniu, podczas którego dowiedzieliśmy się, kto tym razem musiał pożegnać się z programem. Dla kogo był to ostatni wieczór w "Hotelu Paradise"? Sprawdźcie, co działo się w hicie TVN7! Rajskie Rozdanie w "Hotelu Paradise" W ostatnich dniach w "Hotelu Paradise" było naprawdę gorąco. W programie pojawili się nowi uczestnicy- Wiktoria czyli "Oha", Mateusz i Janek. Nastąpiło sporo zmian wśród par, ale dziś doszło do kolejnego Rajskiego Rozdania, podczas którego jedna osoba odpadła z dalszej rywalizacji. Czy Miłosz znow jest w parze z Wiktorią, która ostatnio podczas imprezy bardzo mocno zbliżyła się do Łukasza? Wiktoria przeprosiła za swoje zachowanie, ale czy Miłosz jej wybaczył? Mam już swój plan na to wszystko- myślę, że bardzo dobry- kilka dni temu mówił Miłosz podczas relacji InstaStories opublikowanej na profilu programu na Instagramie. - Jednak Hotel to jest mocna gra, powiem wam naprawdę mocna gra i tu się gra. Są prawdziwe rzeczy, jak najbardziej, emocje, ludzie z którymi chcesz tak serio... ale też trzeba będzie grać, tak jak Wiktoria zagrała ze mną. Gdzieś tam oddała swoje ciało, całowała się ze mną, pewnie po to, żeby kupić moje zaufanie, a potem poszła do innego- dodał. Zobacz także: "Hotel Paradise": Internauci miażdżą Wiktorię! W sieci pojawiło się mnóstwo ostrych wpisów Miłosz musiał podjąć trudną decyzję, ale równie trudny wybór miała również Natalia, która nie ukrywała, że nie chce być w parze z Darkiem, ale to nie podobało się jej kolegom z programu. ...