Myślicie, że dotychczasowe kłótnie, spiski i tajne pakty w "Hotelu Paradise" były niczym armagedon? W porównaniu z najnowszą Puszką Pandory poprzednie sytuacje, to jedynie dziecięca kolonia, bo uczestnicy rajskiego hotelu właśnie odpalili prawdziwą bombę! Nie zabrakło obraźliwych gestów, niewygodnych pytań, wzajemnych oskarżeń, a przede wszystkim morza łez. Najbardziej dostało się jednak Wiktorii, która pozbawiona wsparcia grupy, została wydana na prawdziwy lincz ze strony pozostałych graczy. Zobacz także: "Hotel Paradise": Pan Lektor podsumował zachowanie Launo! Uczestniczka wydała oświadczenie Najbardziej kontrowersyjna Puszka Pandory w historii polskiego "Hotelu Paradise" Widzowie "Hotelu Paradise" już podczas poprzednich edycji show z udziałem atrakcyjnych singli walczących o sławę, miłość i wielkie pieniądze, przyzwyczaili się do tego, że Puszka Pandory porusza najbardziej niewygodne kwestie, nieczęsto doprowadzając graczy do płaczu. Jednak to, co zadziało się podczas najnowszej Pandory 4. edycji hitu TVN 7, na dobre przejdzie do historii. Wszyscy uczestnicy, jak jeden mąż, podczas zapisywania anonimowych pytań do współmieszkańców rajskiego hotelu, nie szczędzili Wiktorii gorzkich słów krytyki, kąśliwych porównań, a także najbardziej intymnych zagadnień. Pandora rozpoczęła się od pytania skierowanego do Miłosza. Mężczyzna został zapytany o to, czy jest pewny Wiktorii. - W ostatnim czasie mamy z Wiktorią okazję dużo rozmawiać, przez fakt randek i tak... jestem pewny - wyznał Miłosz. Zapytano go również o to, czy nie uważa, że Wiktoria nim manipuluje, flirtując z Łukaszem i pozwalając sobie z nim na bliskość, w postaci dwuznacznych tańców oraz przytuleń. - Staram się myśleć trzeźwo....