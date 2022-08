"Hotel Paradise 6": Zadowolona Klaudia El Dursi na evencie promującym nową edycję show! DUŻO ZDJĘĆ

Klaudia El Dursi to prawdziwa ikona stylu i klasy. Jej stylizacje zawsze zwracają uwagę i naprawdę warto czerpać z nich inspiracje. Prowadząca "Hotel Paradise" kocha modę, a moda kocha ją! Paparazzi po raz kolejny przyłapali Klaudię El Dursi na ulicach Warszawy - tym razem gwiazda zdecydowała się na prosty total look, jednak największą uwagę zwraca jej torba. To najmodniejszy model na jesień 2020! Zobaczcie sami. Zobacz także: Klaudia El Dursi z "Hotelu Paradise" wraca do show Kuby Wojewódzkiego! W jakiej roli? Zobaczcie! Trendy jesień 2020. Klaudia El Dursi w hitowej torbie, która będzie rządzić w nadchodzących miesiącach! Pomieścisz w niej wszystko Klaudia El Dursi to zdecydowanie jedno z najbardziej gorących nazwisk polskiego show biznesu. Przez ostatni rok jej kariera nabrała zawrotnego tempa. Najpierw udział w programie "Top Model", w którym dotarła aż do półfinału, później rozpoczęcie kariery medialnej jako prowadząca "Hotel Paradise". Modelka świetnie sprawdziła się w nowym formacie TVN i niewątpliwie wyrasta na jedną z największych gwiazd tej stacji. Ponadto Klaudia El Dursi świetnie sobie radzi również w mediach społecznościowych - jej Instagram śledzi prawie 590 tys. osób! Wielbicielki gwiazdy często czerpią również inspiracje ze stylizacji modelki. Klaudia El Dursi zawsze zachwyca swoimi total lookami - tak stało się również i tym razem. Paparazzi ostatnio przyłapali modelkę na ulicach Warszawy. Prowadząca "Hotel Paradise" postawiła na dość prosty, ale efektowny look. Zobaczcie sami! Klaudia El Dursi postawiła na krótką, czarną bluzkę, poszerzaną w okolicy barków i rękawami do łokci. Do tego gwiazda dobrała klasyczne jeansy w ciemnym odcieniu oraz sneakersy w białym kolorze....