"Hotel Paradise 6": Grzegorz zadrwił z wyglądu Szahiry. "Słabe to było" - grzmi Hania

Widzowie "Hotelu Paradise" nie mogą narzekać na brak wrażeń. Za nami tajne spiski, pakty, ostre spięcia, poważne kłótnie, a także wielki powrót Wiktorii, która po wcześniejszym linczu ze strony grupy została wyrzucona z programu przez swojego telewizyjnego partnera, Miłosza. To jeszcze nie wszystko! W momencie, gdy w rajskim hotelu pojawił się przebojowy Michał, jedna z najsilniejszych par "Hotelu Paradise" rozpadła się. Przemek został singlem, a Launo stworzyła parę z nowym hotelowym przystojniakiem. Czy po obejrzeniu odcinków poprzedzające swoje wejście do rajskiego hotelu Michał żałuje swojej decyzji? Zdradził prawdę! Zobacz także: "Hotel Paradise 4": widzowie wściekli na zachowanie Przemka względem Wiktorii: "zero klasy" "Hotel Paradise 4": Michał żałuje, że stworzył parę z Launo? Lano to niezaprzeczalnie jedna z najbarwniejszych i najbardziej kontrowersyjnych bohaterek 4. edycji "Hotelu Paradise" . Ogromne emocje budzi nie tylko wygląd dziewczyny, w tym jej alabastrowa skóra, niewiarygodnie jasne oczy, ekstrawaganckie stylizacje, czy liczne kolczyki oraz tatuaże, ale przede wszystkim jej charakter. Charyzmatyczna brunetka bowiem prosto z mostu mówi to, co myśli, przez co często jest hejtowana przez widzów miłosnego show TVN 7. Największa krytyka spłynęła jednak na dziewczynę za sprawą jej niesnasek z Wiktorią, kłótni z telewizyjnym partnerem - Przemkiem , a także pamiętnej "Puszki Pandory" podczas której uczestnicy, jak jeden mąż, zlinczowali Wiktorię doprowadzając ją do łez. Doszło nawet do tego, że pomimo iż dziewczyna przeprosiła Wiki i się z nią pogodziła, Launo dostawała od internautów liczne groźby . Co więcej, jeden z sympatyków "Hotelu Paradise" pokusił się o jeszcze bardziej...