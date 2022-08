"Hotel Paradise": Klaudia El Dursi przytyła po wakacjach! Pokazała, ile aktualnie waży

Klaudia El Dursi skończyła właśnie obowiązkową kwarantannę po powrocie z Bali i wreszcie mogła wrócić do rodziny. Gwiazda "Hotelu Paradise" opublikowała wzruszające zdjęcie z dziećmi. Nawet na fotografii widać, jak bardzo za sobą tęsknili! Mama w końcu wróciła do domu! Zobacz także: Klaudia El Dursi złamała zasady kwarantanny?! Prowadząca "Hotel Paradise" odpowiada na zarzuty Klaudia El Dursi jest już po kwarantannie. Gwiazda wróciła do rodziny Klaudia El Dursi ostatnich kilka miesięcy spędziła na Bali, gdzie powstawał program "Hotel Paradise". Po powrocie musiała przejść obowiązkową kwarantannę, co dla niej oznaczało dodatkowe dwa tygodnie z dala od stęsknionej rodziny. Nie obyło się również bez małej kontrowersji, kiedy po powrocie z lotniska Klaudia postanowiła odebrać pieczywo upieczone przez przyjaciela. Jednak jak wytłumaczyła, nie złamała zasad kwarantanny, ponieważ odebrała je zachowując odpowiednią odległość, a znajdowała się w samochodzie, ponieważ była w drodze z lotniska do domu w Bydgoszczy. Na szczęście dwutygodniowa kwarantanna szybko minęła i Klaudia może cieszyć się bliskością z rodziną. Wspólnym zdjęciem ze stęsknionymi synami podzieliła się na Instagramie: Razem💙 - napisała Klaudia pod zdjęciem. Nawet na zwykłej fotografii widać, jak bardzo za sobą tęsknili! Piękny rodzinny obrazek skomentowała nawet Marta z "Hotelu Paradise": Z rodzinką najlepiej ❤️ Ciężko byłoby się z tym nie zgodzić! Zobacz także: Klaudia El Dursi z "Hotel Paradise" jest na kwarantannie pod nadzorem policji. Zdradziła, jak wygląda kontrola! Klaudia El Dursi po dwutygodniowej kwarantannie po powrocie z Bali, gdzie nagrywała program "Hotel Paradise", wreszcie mogła...