"Hotel Paradise 6": Piękna Anastazja z Ukrainy nową uczestniczką programu. Fani: "Fajna naturalna"

Już za niespełna tydzień będziemy mogli oglądać kolejną odsłonę "Hotelu Paradise". To miłosne reality-show gromadzi przed telewizorami tysiące widzów i rozgrzewa emocje. Tym razem, podobnie jak podczas poprzedniego sezonu, uczestnicy będą toczyć bój o sławę, miłość i wielkie pieniądze na słonecznym Zanzibarze, a Klaudia El Dursi nadal będzie mieszać w ich planach. Jesteście ciekawi, kto pojawi się w kolejnej edycji? Poznajcie kolejnych uczestników programu - Marię Wojtas oraz Łukasza Brukselę! Kim jest Maria Wojtas z "Hotel Paradise 4"? Choć do premiery czwartej edycji "Hotelu Paradise" został jeszcze tydzień, to emocje związane z produkcją narastają, a internauci już wyrazili swoje oburzenie. Jak podała stacja TVN, tym razem przygody mieszkańców Rajskiego Hotelu będziemy mogli oglądać nie cztery, ale aż pięć razy w tygodniu, ponieważ program będzie emitowany od poniedziałku do piątku! Ta informacja, pomimo ostrych słów krytyki, bardzo ucieszyła jednak sympatyków "Hotelu Paradise" oraz zjawiskowej prowadzącej show - Klaudii El Dursi . Stacja powoli odkrywa coraz więcej kart i ostatnio poznaliśmy pierwszych uczestników "Hotelu Paradise 4" - 26-letnią stylistę paznokci Natalię Ostrowską i 22-letniego trenera tenisa Miłosza Pestę. Kto do nich dołączy? Wiemy, że w programie pojawi się piękność o egzotycznej urodzie Natalia Nana Majos , a także 30-letni barman i model Dariusz Tkaczyk . Teraz stacja TVN podała nazwiska kolejnych graczy. O sławę, miłość i wielkie pieniądze zawalczy 24-letnia Maria Wojtas, która na co dzień pracuje w rodzinnej firmie ogrodniczej oraz jako kelnerka. Łatwo ją zauroczyć i szybko przywiązuje się do ludzi. Szuka mężczyzny, z którym stworzy...