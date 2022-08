"Hotel Paradise 6": Oto pierwsza uczestniczka nowej edycji, Monika! Fani: "Wygląda jak Joanna Moro"

Produkcja " Hotelu Paradise " ujawiniła kolejnych uczestników 3. sezonu! Właśnie do sieci trafił spot promujący nadchodzący sezon. Nie zmieniła się jedynie lokalizacja ale także... piosenka z czołówki! Jakby tego było mało... Internauci uważają, że śpiewa ją jedna z uczestniczek poprzednich sezonów! Nowi uczestnicy rozpalili wyobraźnię internautów, a jedna z dziewczyn okazuje się być... przyjaciółką Madzi z drugiej edycji! Zobaczcie, kto pojawi się w "Hotelu Paradise 3". Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Oto pierwsza uczestniczka show! Kim jest Basia Pędlowska? Poznajcie ją bliżej! "Hotel Paradise 3" - oto wszyscy uczestnicy Pierwszy odcinek 3. edycji "Hotelu Paradise" wyemitowany zostanie już 22 lutego. Jak do tej pory poznaliśmy pierwszych dwóch uczestników, są nimi Marcin "Groszek" Grajoszek, 24-letni dietetyk i model oraz Basia Pędlowska, 26-letnia kelnerka i miłośniczka wizażu z Gdańska. Na oficjalnym profilu programu "Hotel Paradise" pojawił się jednak oficjalny zwiastun zapowiadający show, a w nim... także inni uczestnicy! Produkcja zdecydowała się pokazać aż cztery uczestniczki i trzech uczestników! Internauci zaczęli żywo komentować nowe gwiazdy reality show i stwierdzili, że pierwsza ukazana na zwiastunie dziewczyna wygląda jak "bliźniaczka Madzi". Magda z drugiej edycji zauważyła ten komentarz i odpowiedziała: to moja przyjaciółka 😘 Jednak to nie koniec niespodzianek! Zmieniła się również piosenka z czołówki, a jeden z internautów rozpoznał w nim głos... Soni z drugiej edycji! Postanowili ją o to zapytać, oznaczając ją pod postem: - to ty śpiewasz ta piosenkę? - Oto raj twoje? - Jak pięknie brzmi ta piosenka 🔥❤️...