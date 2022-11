"Hotel Paradise 6": Dawid i Marek chcą zniszczyć związek Magdy i Grzegorza! Już mają sprytny plan

Gdy Ola i Grzesiek opuszczali "Hotel Paradise", takiego obrotu spraw nie spodziewał się chyba nikt. Po powrocie Grzegorza do luksusowej willi w Panamie, próg rajskiego hotelu przekroczyła także Magda, która kilka tygodni temu została wyeliminowana z programu. Przywrócenie do gry jednej z najsilniejszych par niewątpliwie sprawiło, że pozostali uczestnicy poczuli na plecach oddech konkurencji. Co ciekawe, Dawid i Marek już mają sprytny plan na robicie tego duetu. W sieci zawrzało!

"Hotel Paradise 6": Dawid i Marek chcą zniszczyć związek Magdy i Grzegorza!

Relacja Magdy i Grzegorza z "Hotelu Paradise" od początku budziła wiele skrajnych emocji. Zarówno uczestnicy show, jak i widzowie to kibicowali im, to znów złorzeczyli sugerując, że para zbyt szybko wchodzi na kolejny etap znajomości. I gdy wydawać by się mogło, że nic nie rozbije tej relacji, to zgodnie z decyzją Marka i Moniki, Grzegorz i Magda stanęli naprzeciw siebie w konkurencji eliminacyjnej, po której przebojowa 18-latka musiała pożegnać się z programem. Później z show odpadł również Grzegorz. Co ciekawe, zgodnie ze słowami prowadzącej program Klaudii El Dursi, rajski hotel bywa nieprzewidywalny i po przywróceniu Grzegorza go gry, również Magda powróciła do "Hotelu Paradise".

Niestety, pomimo płomiennych nadziei, parze nie dane jest cieszyć się swoją relacją. Okazuje się, że Marek i Dawid już obmyślili zmyślny plan, na rozbicie związku Magdy i Grzegorza, zaszczepiając w pewnej siebie blondynce ziarno niepewności.

- Trzeba to trochę podkręcić - mówił Dawid w rozmowie z Markiem i Gabrysią. - Magda tu przyszła i mówi "Grzesiu tęsknił, czekał itd", a jakby powiedzieć, co on robił do Natalii, do ciebie, do Oli? Przecież, jakby ona się o tym wszystkim dowiedziała... Ona najbardziej mi ufa jeśli chodzi o chłopaków i wydaje mi się, że jakbym powiedział takie coś, to byłaby skłonna uwierzyć, że takie rzeczy się działy - snuł swój plan.

Okazuje się, że plan Dawida z "Hotelu Paradise" jest przemyślany w najmniejszym szczególe. Co ciekawe, chłopakowi wcale nie chodzi o rozbicie jednej z najsilniejszych par, by pozbyć się konkurencji, lecz po to, by stworzyć duet z atrakcyjną 18-latką.

- Jeżeli Magda się przejedzie na Grzesiu, to będzie do mnie podjazd robić, to ja mogę to tylko podkręcić, żeby był podjazd do mnie - wyznał Dawid Markowi i Gabrysi. - Tak to podkręcimy, że Grzesiu dawał do zrozumienia nam, gdzieś między słowami, że on tak to podkręca bo chce do finału, a i tak by rzucił kulą - dodał. - Grzesiek mi podkręcił - mówił podekscytowany planem Marek. - Mi też podkręcił i działał przeciwko mnie, wtórował Dawid.

Jak zapowiadali, tak też zrobili.

- Dawid podkręca temacik - mówił przed kamerami Marek. - Jak mogę w to iść tylko ze względu na Dawida i żeby zrobić mu podkładkę - Dodał.

W rozmowie w cztery oczy z Magdą, Dawid powoli zaczął wcielać swój plan w życie.

- Z kim chciałbyś być w parze? - zapytała Dawida Magda. - Z tobą - przyznał wprost Dawid. - Ty w sumie nie do końca wiesz, co się działo, jaki był Grzesiu, jak ciebie nie było. Możesz się rozeznać w temacie, może wszystko nie do końca by ci się spodobało, bo taka jest też prawda. Ja ci nie chcę za dużo mówić, ale możesz zapytać się Marka, możesz zapytać się Gabi, możesz zapytać się Klaudii w sumie, to oni ci powiedzą bardzo obiektywnie. Dla mnie to jest dziwne, że dwa dni wcześniej odpadłaś, przychodzi dziewczyna, a on się do niej przykleja nie wiadomo w jakim celu - zaczął wcielać swój plan. - Byłam zaskoczona, trochę mi to namieszało - mówiła wzburzona Magda.

Misterny układ Marka i Dawida sprawił, że w sieci zawrzało.

- Zachowanie tych dwóch panów to przekracza wszelkie granice. Tak knują tak kombinują tak wymyślają że nie zasługują na gram szacunku. Gra, grą ale lepiej wyjść z tego z twarzą. - Dawida nigdy nie lubiłam, zawsze czułam, że pod tym cienkim płaszczykiem fałszywej ogłady siedzi gracz i krętacz. Ale gra grą, a są takie rzeczy, których się po prostu nie robi, o ile się chce być nazywanym przyzwoitym człowiekiem. - Miała być rozrywka, lajtowo spędzony czas a są tylko knucia, ustawki, podjudzanie, wzbudzanie nienawiści i niechęci wobec innych. Bardziej żenująco już być nie może - grzmią internauci.

Jak się jednak okazało, po konsultacji z pozostałymi uczestnikami, Magda zdecydowała się zawierzyć swojej intuicji i udać się na romantyczną randkę z Grzegorzem, z którym ponownie stworzyła parę. Co więcej, niektórzy widzowie są przekonani, że uczucie, jakie narodziło się między nimi w programie przetrwało próbę czasu, a Magda i Grzegorz są w związku po zakończeniu "Hotelu Paradise". Jaka jest prawda? Tego dowiemy się już niebawem.

