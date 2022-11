"Hotel Paradise 6": Magda wróciła do programu. Fani: "Porażka i to przed samym finałem"

Relacja Roberta i Magdy w " Hotelu Paradise 2 " rozwija się bardzo dynamicznie. Najbardziej cierpi na tym Sonia, której bardzo zależało na związku z Robertem. Początkowo myślała, że musi walczyć o niego z Moniką, ale ostatecznie to Madzia okazała się największym zagrożeniem. Po tej dwójce widać, że czują się ze sobą doskonale. Dziś na uczestników programu czekał odświętnie przygotowany stół. Elegancko ubrani domownicy zasiedli do kolacji, ale zamarli w momencie, gdy Robert klęknął przed Magdą. Czy to były oświadczyny?! Zobacz także: Jak bez kolczyków wygląda Dominika z "Hotel Paradise 2"? Zobaczcie sami! Relacja Roberta i Magdy w "Hotelu Paradise 2" Magda i Robert totalnie zszokowali pozostałych domowników. W "Hotelu Paradise 2" można spodziewać się wszystkiego, jednak zaręczyny!? Kiedy podczas kolacji Robert klęknął przed Madzią w pomieszczeniu zapanowała grobowa cisza. Uczestnicy nie byli w stanie stwierdzić, czy scena, której właśnie się przyglądają to żart, czy rozgrywa się na prawdę. Słuchajcie, nie wiedziałem jak to zrobić. Bardzo się krępuję i nie wiedziałem jak to zrobić ale Madziu czy wyjdziesz za mnie? Rozbawiona Magda odpowiedziała twierdząco. Uczestnicy jednak nie wiedzieli jak zareagować. Ten żart okazał się dla nich zbyt mocny: - Wiadomo, nie były to prawdziwe zaręczyny ale zostały przyjęte. - powiedział Robert - Był to żarcik sytuacyjny, gdyby były prawdziwe to bym się zastanowiła - dodała Madzia. Myślicie, że Robert i Madzia mają szansę na finał w duecie? Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Dziewczyny miażdżą nową uczestniczkę: "Ma okropną buźkę, blada jak ściana". Hania da im popalić? Robert i Magda mają ze sobą coraz lepszy...