"Hotel Paradise 5": Czy Wiktoria i Sevag są razem? Zaskakująca odpowiedź uczestniczki

Wiktoria wróciła do "Hotelu Paradise" i dała kolejną szansę Miłoszowi. Zbliżające się "rajskie rozdanie" zweryfikuje, czy nękana uczestniczka faktycznie będzie chciała odbudować relację z partnerem czy postanowi się zemścić i tym razem to jego odesłać do domu. Miłosz po powrocie dziewczyny do show, opublikował w sieci wymowne zdjęcie, a komentarz Wiktorii tylko podkręcił atmosferę. Widzowie pytają: Jesteście razem po programie? Zobaczcie szczegóły! Zobacz także: Hotel Paradise 4: Widzowie o powrocie Wiktorii: "Nie zasługujesz na nią Miłosz" Hotel Paradise 4: Wiktoria i Miłosz są parą po programie? Historia Miłosza i Wiktorii z 4. edycji " Hotelu Paradise " jest bardzo zawiła. Gdy Wiktoria dołączyła do programu od razu zwróciła uwagę na uczestnika, jednak na swoją pierwszą randkę zaprosiła Przemka oraz Łukasza, co było dla Miłosza delikatnym ciosem. Po tym trudno było mu uwierzyć w słowa dziewczyny, że naprawdę jej się podoba. Ostatecznie, gdy udało im się stworzyć parę, pojawiły się kolejne programy. Wiktoria spotkała się z odrzuceniem ze strony grupy i niejednokrotnie płakała przez niewybredne komentarze kolegów z programu. Czara goryczy przelała się podczas jednej z "Pandor" podczas której doszło do dosłownego linczu na Wiktorii ze strony uczestników. Wiktoria miała świadomość, że uczestnicy chcą wyrzucić ją z programu, jednak gdy Miłosz, któremu ufała, ostatecznie przyznał, że to on jest inicjatorem tego spisku, nie była w stanie opanować łez. Ostatecznie wybaczyła uczestnikowi i miała nadzieje, że podczas "rajskiego rozdania" jednak ciągle będzie po jej stronie. Miłosz poszedł jednak za głosem grupy i zamiast Wiktorii wybrał Ohę. Niestety eliminując dotychczasową partnerkę nie poczuł ulgi,...