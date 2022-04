"Hotel Paradise 5": Uczestniczki oskarżone o rasizm. Teraz ostro się tłumaczą

Najnowszy odcinek "Hotelu Paradise" wywołał burzę w sieci. Uczestniczki zostały posądzone o rasistowskie żarty. Teraz odpowiadają na zarzuty i mają żal do... montażu!

W "Hotelu Paradise" atmosfera coraz bardziej się zagęszcza, a relacje między uczestnikami są coraz bardziej napięte. Widzowie z odcinka na odcinek mogą obserwować kolejne słowne potyczki graczy, wojny podjazdowe, a także łzy, jednak czegoś takiego nikt się nie spodziewał. Podczas ostatniego odcinka na antenie TVN7 miały paść szokujące słowa.

- Bambus idzie - powiedziała jedna z uczestniczek.

Po emisji show na produkcję padła fala hejtu. Teraz mieszkanki rajskiego hotelu ostro się tłumaczą. Głos w sprawia zabrał również Jay.

"Hotel Paradise 5": Uczestniczki programu oskarżone o rasizm

Zbliżający się wielkimi krokami finał 5. edycji rajskiego hotelu niewątpliwie daje się we znaki wszystkim uczestnikom, a poty, jak do "Hotelu Paradise" wrócił Kasper, jednocześnie pozbywający się z gry Michała, nikt w luksusowej willi w Panamie nie czuje się bezpiecznie. Stres związany ze zbliżającym się "Rajskim Rozdaniem" rozładowują więc spięcia pomiędzy partnerami, wyczerpujące treningi, a także szalone, zakrapiane morzem alkoholu imprezy. Niestety, podczas jednej z nich doszło do wydarzenia, które wstrząsnęło widzami TVN7.

Wszystko zaczęło się od z pozoru niewinnej rozmowy z udziałem m.in. Elizy, Wiktorii i Laury, nagle jedna z nich miała krzyknąć "bambus idzie", a na antenie Telewizyjnej Siódemki ukazał się jeden z panamskich pracowników hotelu, który przyniósł uczestnikom list od produkcji.

Screen Programu "Hotel Paradise"/Player.pl

Reakcja widzów była natychmiastowa:

- Słyszałam i było to mega słabe. To samo było na Zanzibarze, gdzie większość uczestników nazywała obsługę hotelu "Rafikami" (od imienia małpy z "Króla Lwa"). Obrzydliwe - Takie teksty od razu działają na mnie jak płachta na byka. - Totalny brak szacunku, przykre -grzmią internauci.

Fala hejtu, jaka wylała się na uczestniczki sprawiła, że mieszkanki "Hotelu Paradise" postanowiły zabrać głos w sprawie.

"Hotel Paradise 5": Uczestniczki odpowiadają na oskarżenia o rasizm

Gorzkie słowa internautów i nagonka na hotelowe piękności sprawiła, że uczestniczki miłosnego hitu Telewizyjnej Siódemki postanowiły zabrać głos w sprawie.

- Świadczy to tylko o tym, jak niedojrzali jesteście i jak bardzo sami szukacie afery w czymś, czego nie było. Smutne. [...] Odcinek, który właśnie leci zweryfikował wasze wszystkie oskarżenia w naszym kierunku o rasizm - mówiła na InstaStories Eliza, odnosząc się do wydarzeń, jakie miały miejsce podczas emisji 38. odcinka show. I dodaje - Następnym razem, jak chcecie kogoś o cos tak poważnego oskarżyć, zastanówcie się lepiej dwa razy.

Instagram @eliza_hotelparadise5_official

Koleżance wtórowała także Laura, która wskazała na celowy montaż produkcji. Zamiast "idzie bambus" dziewczyny miały bowiem użyć słów "liść bambusa", które miały paść podczas komentowania jednego z tatuaży Laury.

- Jeśli ktoś oglądał odcinek w telewizji, była tam cała rozmowa i to z napisami. Rozmawiałam z Wiki i Elizą o moim tatuażu. Na Playerze jest to po prostu obcięte i sklejone. Oskarżenia o rasizm są z waszej strony okropne - zauważyła Laura. - Jeśli chodzi o nieszczęsnego bambusa, to pole dancerki na moim udzie tańczą na na grzybowym bambusie... sytuacja wyrwana z kontekstu. Jedna z nas powiedziała "liść bambusa" pokazując na mój tatuaż - dodała.

Instagram @eliza_hotelparadise5_official

Także Jay stanął w obronie swoich programowych koleżanek podkreślając, że sam ma wielu przyjaciół różnej narodowości i kolorze skóry, dlatego też oskarżenia o rasizm są dla niego bardzo krzywdzące.

- Absolutnie wszyscy moi przyjaciele są ciemnoskórzy albo mają pochodzenie arabskie. Nigdy nie zostałem zaakceptowany jako Polak w Polsce i już jako dziecko musiałem słyszeć, że jestem synem Adolfa lub z reprezentacji U16, że jestem brudnym Niemcem. Sam mam trzy paszporty. Przy pierwszym rasistowskim słowie w hotelu straciłbym kontrolę, więc przestańcie szukać czegoś, co sprawi, że wasze nudne życie będzie ekscytujące na chwilę. Mam wystarczająco przyjaciół ciemnoskórych, by założyć armię - napisał.

Rzecz w tym, że w odcinku wielu widzów rzeczywiście usłyszało słowa "idzie bambus". Myślicie, że celowo tak zmontowano materiał?