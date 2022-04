"Hotel Paradise 5": Jay o aferze: "Straciłbym kontrolę przy pierwszym rasistowskim słowie"

Po ostatnich wydarzeniach w " Hotelu Paradise 3 " na Dawida, który do tej pory uchodził za jednego z najbardziej lubianych uczestników, wylała się fala negatywnych komentarzy. Wszystko to przez jego zachowanie względem Nathalii - chłopak najpierw ją pocałował, a następnie, kiedy spotkał się z odrzuceniem, odbył z nią bardzo nieprzyjemną rozmowę, w której nie brakowało wulgaryzmów i podniesionego tonu. Potem zapowiedział, że zrobi wszystko, by ta odeszła z programu. Zarówno widzom, jak i pozostałym uczestnikom to zdecydowanie nie przypadło do gustu. Zniesmaczeni internauci postanowili wywołać Dawida do tablicy, ostro komentując zdjęcia w jego mediach społecznościowych. Jak się okazało - bardzo skutecznie. Dawid w końcu postanowił im odpowiedzieć. Dawid z "Hotelu Paradise" odpowiada na hejt Nie wybaczę Ci tego, wyszedłem na debila i teraz muszę się tłumaczyć, jest mi przykro. Zawiodłem się na Tobie. Masz wiele porąbanych twarzy i to jest właśnie jedna z nich , która mówi Ci, że jest jak jest a jest do dupy i wcale ci tego nie wybaczę. Wiedz, że od teraz jesteś dla mnie nie tyle co wrogiem, jak ogromnym znakiem zapytania i wiedz, że będę teraz wygrywał wszystkie konkurencje, żeby Cię tylko od***ać jak najdalej . Żebyś sobie poszła i żebyś nie była dwulicowa, żebyś miała autorefleksję do swojego stosunku, a jak tylko zranisz mi Marcina, a wiem, że go zranisz to... Zadarłaś z... Te słowa Dawida w kierunku Nathalii wielu uznało za mocną przesadę. Wściekli widzowie komentowali sytuację do tego stopnia, że głos zabrała nawet produkcja "Hotelu Paradise 3" , jednak zamiast uspokoić internautów, ich komentarz zadziałał zdecydowanie w drugą stronę. Teraz na zarzuty i nieprzychylne opinie postanowił odpowiedzieć główny zainteresowany....