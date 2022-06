"Love Island 6": Na uczestników czekają zupełnie nowe zasady. Fani zachwyceni

Świetna wiadomość dla fanów "Love Island. Wyspa miłości"! Randkowe show już wkrótce znów pojawi się na antenie Polsatu. Jak się okazuje, produkcja miłosnego hitu Polsatu z udziałem atrakcyjnych singli walczących o sławę, uczucia i wielkie pieniądze, przygotowała dla graczy zupełnie nowe reguły! Sprawdźcie, co czeka na "Wyspiątka" w 6. edycji "Love Island"!

"Love Island": wielkie zmiany w 6. edycji miłosnego show Polsatu

Widzowie Polsatu do tej pory mogli zobaczyć pięć edycji "Love Island". Fani z pewnością doskonale pamiętają, ostatnią odsłonę kontrowersyjnego miłosnego hitu z udziałem atrakcyjnych singli którą ostatecznie wygrali Josie i Kuba. I choć wielu fanów dopytuje Kubę z "Love Island" o relację z Josie, nazywając ją plastikiem, zakochani nie zamierzają reagować na zaczepki i wciąż ochoczo dzielą się w sieci swoim szczęściem. Także pozostali "Islanderzy" chętnie wykorzystują swoje "przysłowiowe pięć minut sławy" prężnie rozwijając swoje kariery jako instgaramowi influencerzy. I podczas gdy część sympatyków miłosnego hitu Polsatu zamieniła telewizory na smartfony, gdzie z napięciem śledzą losy swoich ulubieńców za pośrednictwem mediów społecznościowych, inni już oczekują na premierę kolejnego sezonu show.

Jak się okazuje, w 6. odsłonie "Love Island" na uczestników czeka niemała rewolucja. Jak informuje współpracujący z produkcją Oliwer Jakubiak - partner Jacka Jelonka, który swoją miłość poznał dzięki programowi "Prince Charming" - nowi "Islanderzy" zostaną wyłonieni przez specjalistów nie tylko na podstawie castingów!

- Jak wiecie, jestem chodzącym przykładem na to, że można znaleźć miłość w telewizji… Ja już swoją miłość mam, ale w tym sezonie szukam osób gotowych na znalezienie miłości - na wyspie miłości. Zgłoszenia do "Love Island" możecie wysyłać w wiadomości prywatnej lub przez stronę zgłoszeniową - ogłasza na Instagramie Oliwer Jakubiak.

To jeszcze nie koniec! Okazuje się, że niektórzy szczęśliwcy mogą otrzymać szansę od losu nawet podczas zwykłego spaceru, czy w drodze do pracy! Jak to możliwe? Jak zapowiada Oliwer Jakubiak na udział w programie szansę będą mieli zwykli przechodnie wypatrzeni przez niego na ulicy.

- Od teraz też będziemy wyławiać potencjalnych islanderów z ulicy, dostając wizytówkę - dostajesz zaproszenie na casting - informuje Oliwer Jakubiak na Instagramie.

Ta zmiana zapewne ucieszy wielu widzów "Love Island", którzy już od pierwszych sezonów narzekali, że uczestnicy są bardzo do siebie podobni

"Love Island 6": kiedy premiera?

Prowadzony przez piękną Karolinę Gilon program "Love Island", już od pięciu sezonów cieszy się wśród widzów ogromną popularnością, a jego uczestnicy szybko wyrastają na celebrytów zupełnie nowego formatu, którzy nawet po zakończeniu emisji programu wciąż cieszą się niesłabnącą sławą, dzieląc się w sieci szczegółami swojej codzienności. Nic więc dziwnego, że stacja Polsat już podjęła decyzję o nagraniu kolejnego, szóstego sezonu randkowego show. Najnowsza edycja "Love Island" zadebiutuje na antenie Polsatu już w jesiennej ramówce 2022 roku. To właśnie wtedy poznamy kolejnych uczestników show, którzy polecą do słonecznej Hiszpanii na niezapomniane wakacje, by odnaleźć swoją drugą połówkę i zawalczyć o główną nagrodę w postaci 100 tys. złotych.

Kiedy pierwszy odcinek 6. edycji "Love Island" zadebiutuje na ekranach naszych telewizorów? Według informacji pojawiających się w mediach program najprawdopodobniej zagości w telewizyjnej ramówce na przełomie sierpnia i września. Będziecie oglądać?

