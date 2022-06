"Hotel Paradise 2": Sonia Szklanowska o stracie ciąży! "Wybaczyłam osobie która mnie zniszczyła"!

Sonia Szklanowska z "Hotelu Paradise" weźmie udział w dwunastej edycji "The Voice of Poland"? Była uczestniczka randkowego show TVN7 opublikowała w sieci nowe zdjęcie i zaskoczyła swoich fanów. Sonia sugeruje, że ma za sobą "Przesłuchania w ciemno" w muzycznym talent show Telewizyjnej Dwójki. Internauci są zachwyceni i już jej kibicują. Sonia z "Hotelu Paradise" w "The Voice of Poland"? Sonia Szklankowska wystąpiła w drugiej edycji "Hotelu Paradise". W programie nie znalazła miłości, jednak zdobyła popularność i sympatię widzów. Fani show doskonale wiedzą, że to właśnie Sonia nagrała piosenkę "Oto raj" , którą usłyszeliśmy w trzeciej edycji "Hotelu Paradise". Teraz z kolei wszystko wskazuje na to, że Sonia ma szansę na to, żeby jej muzyczna kariera nabrała tempa. Piękna blondynka pokazała w sieci nowe zdjęcia, na których pozuje na tle plakatu z logo programu "The Voice of Poland"! Czy wiecie co to znaczy? 🙉🙊🙈 #mamyto #iluzja #zaluzja- napisała na Instagramie Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Sonia Szklanowska 🤍🦌 (@sonia.szklanowska) Internauci są pewni, że była uczestniczka "Hotelu Paradise" ma sobą występ przed jury "The Voice of Poland". Fani już kibicują i wspierają Sonię. Pojawiły się nawet podejrzenia, jaką piosenkę zaśpiewała podczas "Przesłuchania w ciemno". - Idziesz do "the voice of Poland??? - Trzymamy kciuki ❤️❤️❤️ - Woow powodzenia❤️ - Nie zdziwię...