Relacja Miłosza i Wiktorii z "Hotelu Paradise" jest jednym z najchętniej obserwowanych wątków przez fanów show. Jedni są pewni, że to, co Wiktoria i Miłosz stworzyli w programie jest prawdziwe. Pozostali zaś są przekonani, że związek tej dwójki nie miał szans, aby przetrwać po programie. Wśród fanów rodzi się więc wiele wątpliwości na ten temat. Z tego też względu widzowie "Hotelu Paradise" postanowili spytać u źródła. Ostatnio zasypali Miłosza pytaniami w sprawie jego relacji z Wiktorią. Czy są parą po programie? Uczestnik hitowego show TVN7 w końcu postanowił zareagować. Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: "Hotel Paradise": Krystian komentuje sprawę nękania Wiktorii. "Sam wiem jak to było..." "Hotel Paradise": Miłosz i Wiktoria są dalej razem? Relacja Miłosza i Wiktorii w "Hotelu Paradise" jest pełna wzlotów i upadków. Choć w programie mogliśmy obserwować wiele pięknych momentów tej pary, to jednak nie brakowało też kłótni, nieporozumień, a nawet nadszarpnięcia zaufania. Wszyscy fani programu na pewno pamiętają sytuację, kiedy Miłosz pod wpływem grupy, zdecydował się wyrzucić Wiktorię z "Hotelu Paradise" . Szybko tej decyzji pożałował, ale na szczęście równie szybko udało mu się odbudować zaufanie partnerki, bo Wiki niemalże natychmiast wróciła do programu. Ale kolejne poważne próby dla ich relacji znów się pojawiały. Kiedy pomiędzy parą trwała prawdziwa sielanka, Miłosz niespodziewanie opuścił "Hotel Paradise" w wyniku pechowego losowania podczas jednej z gier. Z show niedługo potem po raz drugi pożegnała się też Wiktoria, która odpadła z ręki Łukasza. Jak to jednak w "Hotelu Paradise" bywa, znów szybko doszło...