"Hotel Paradise 5": Kasper i Wiktoria są parą po programie? Wymowna odpowiedź uczestniczki!

Fani "Hotelu Paradise 5" próbują już teraz dowiedzieć się, czy z relacji Wiktorii i Kaspra wyszło coś poważniejszego! Co na to sami zainteresowani?

W 5. edycji "Hotelu Paradise" zdecydowanie nie ma czasu na nudę i co chwila dochodzi do kolejnych zwrotów akcji. I tak jak na początku faworytką panów była Karolina, tak wejście Wiktorii szybko zaburzyło te porządki. Niewątpliwie Wiktoria spodobała się Kasprowi, uczestnikowi, który wcześniej był w parze właśnie z Karoliną! A czy relacja Kaspra i Wiktorii rozwija się również po zakończeniu show? Fani próbują się tego dowiedzieć pytając o to wprost... Wiktorię! Co ona na to? Jej odpowiedź jest niezwykle wymowna.

"Hotel Paradise 5": Relacja Wiktorii i Kaspra rozwija się po programie?

Kasper z 5. edycji "Hotelu Paradise" ostatnio został skrytykowany przez fanów przez to, że tuż przed Rajskim Rozdaniem był mocno niezdecydowany, z którą z dziewczyn wolałby dalej rozwijać relację - z Karoliną, czy też nową uczestniczką, Wiktorią. Szybko jednak okazało się, że to chyba jednak Wiktoria jest mu bliższa. Dziewczyna wybrała go również podczas Rajskiego Rozdania i wszystko wskazuje na to, że ta dwójka może stworzyć naprawdę trwałą i zgodną relację. Niektórzy fani nawet już zastanawiają się, czy mogłaby się ona rozwinąć na tyle, że Wiktoria i Kasper kontynuują ją również po zakończeniu show!

- Widzę, że z Kasprem relacja się do tej pory rozwija - napisał jeden z fanów do Wiktorii.

Jak zareagowała na to wywołana do tablicy Wiktoria? Dziewczyna odpowiedziała dość tajemniczo i bardzo wymownie. Oznaczyła Kaspra i dodatkowo opatrzyła swoją odpowiedź emotikonką z serduszkami! Czyżby to była jakaś sugestia?

Jak jednak wiadomo, przed nami jeszcze wiele tygodni emisji 5. edycji "Hotelu Paradise", więc jeszcze wiele może się wydarzyć. Niejednokrotnie byliśmy świadkami rozpadu związku, w który fani mocno wierzyli. Nie ulega jednak wątpliwości, że Wiktoria i Kasper na pewno mocno przyjaźnią się po programie. Ale czy są parą? Na oficjalne informacje na ten temat przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać...