W raju już pojawiły się kłopoty. Za uczestnikami 5. edycji "Hotelu Paradise" pierwsza "Puszka Pandory" w tym sezonie, podczas której nie zabrakło podchwytliwych i niewygodnych pytań. Kto jest nieszczęśliwy w związku? Który uczestnik zamierzał zawrzeć zmyślny pakt, i najważniejsze... kto otrzyma immunitet podczas premierowego "Rajskiego Rozdania"? Sprawdźcie!

"Hotel Paradise 5": pierwsza "Puszka Pandory" poważnie namieszała

Za nami pełen emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, kolejny odcinek miłosnego hitu Telewizyjnej Siódemki. Do pierwszych uczestników 5. edycji "Hotelu Paradise" dołączyli kolejni single, mający ogromną chrapkę na uczucia, sławę, wielkie pieniądze, a przede wszystkim przygodę życia. Najpierw do "Hotelu Paradise" wszedł Sevag, który już na starcie rozbił duet Kaspra i Karoliny, tym samym stając się partnerem najbardziej pożądanej uczestniczki. I gdy wydawało się, że już nic nas nie zaskoczy, w "Hotelu Paradise" pojawiła się Eliza. Ciemnowłosa piękność od razu zawróciła panom w głowach, jednak to Grzegorz okazał się być szczęśliwcem, z którym udała się na romantyczny obiad.

Po powrocie pary z randki przyszedł czas na zapoznanie się Elizy z pozostałymi graczami. Niedługo potem na mieszkańców luksusowej willi w Panamie czekała sądna "Puszka Pandory". Wśród licznych pytań do nowej uczestniczki nie zabrakło tych, o jej wymarzonego partnera, a także dotyczących jej planu na pobyt w rajskim hotelu.

- Przede wszystkim przyszłam tu przeżyć przygodę, bo taka okazja raczej się zdarza raz w życiu. Poznać na pewno dużo pozytywnych ludzi, co już mi się udało, być w przepięknym miejscu, to też mi się udało. jeśli udałoby mi się z kimś nawiązać poważniejszą relację, to byłoby super, ale nie przyszłam tutaj z myślą konkretnie, że to jest mój must have i ja tu muszę znaleźć miłość i muszę wyjść z miłością i wygraną - wyznała Eliza. - Po prostu przyszłam tu się dobrze bawić, ale jakbym wygrała, to bym nie płakała - dodała.

SCREEN PROGRAMU "HOTEL PARADISE"/PLAYER.PL

Choć podobnie swój pobyt w raju opisywali inni mieszkańcy rajskiego hotelu, to podczas "Pandory" jeden z uczestników został okrzyknięty graczem. Mowa o... Michale!

- Nie zachowuje się w porządku, jeśli mówi coś do mnie, a później idzie do innej osoby i mówi jej coś co nie zgadza się z ty, co mówi mi - zaczęła Karolina.

By tego było mało, podczas "Puszki Pandory" Michał został zapytany, czy byłby w stanie nawiązać zmyślny pakt tylko po to, by za wszelką cenę utrzymać się w programie.

- Ja nie przyszedłem tutaj grać, od początku to mówię - zaczął Michał. - Raczej wydaje mi się, że nie chciałbym założyć paktu, tym bardziej że bardzo dobrze się ze wszystkimi dogaduję. Jest między nami bardzo fajna atmosfera, także nie mam tego w głowie - dodał. - To czemu próbowałeś założyć? - dopytywała Karolina. - Z kim? - zapytał Michał. - No uważam, że ze mną - dodała Klaudia. - Pytałeś się tam na górze, czy moglibyśmy siebie na wzajem ochronić.

Para jednak szybko wytłumaczyła sobie zaistniałą sytuację, przepraszając się za mylne zrozumienie intencji drugiej strony.

SCREEN PROGRAMU "HOTEL PARADISE"/PLAYER.PL

"Hotel Paradise 5": pierwszy immunitet w raju

Niewątpliwie "Puszka Pandory" wyraźnie oczyściła atmosferę pomiędzy uczestnikami. To właśnie na końcu konkurencji nowa uczestniczka otrzymała możliwość wyboru partnera, który będzie jej towarzyszył do przyszłego "Rajskiego Rozdania". To jednak nie koniec rewelacji.

Klaudia El Dursi w ciągu ostatnich sezonów "Hotelu Paradise" przyzwyczaiła widzów TVN7 do tego, że rajski hotel bywa naprawdę nieprzewidywalny. Na kilka godzin przed "Rajskim Rozdaniem" zorganizowała dla panów zmyślną sportową konkurencję, dzięki której zwycięzca otrzyma immunitet podczas ceremonii eliminacyjnej. Najlepszy w tym zadaniu okazał się Kamil.

- Jestem bardzo z siebie zadowolony. To jest nasza pierwsza konkurencja sportowa, pierwszy immunitet - przyznał Kamil. - Cieszę się, że moglem pokazać mój sportowy charakter. Jest super - dodał.

Czy podczas "Rajskiego Rozdania" Kamil postawi na swoją obecną partnerkę - Olę, a może zaryzykuje i odbije wybrankę innego uczestnika? Cóż, pozostaje nam czekać na kolejny odcinek "Hotelu Paradise".

