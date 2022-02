"Hotel Paradise 5": w show pojawił się nowy przystojniak. Sevag Formella nieźle namieszał w raju

Akcja w " Hotelu Paradise 3 " zdecydowanie nie zwalnia tempa. Choć emocje po tym, jak - przez decyzję Bibi i Simona - z programem musiała pożegnać się Sara jeszcze nie opadły, produkcja już dostarczyła nam kolejnych wrażeń. A to za sprawą nowego uczestnika. Tym razem, jako pierwsi poznali go panowie, a ich miny mówiły same za siebie. Wygląda na to, że nawet uczestnicy, którzy byli pewni swojej pozycji, właśnie poczuli się zagrożeni. Kim jest Michał? Kim jest Michał, nowy uczestnik w "Hotelu Paradise 3" Kiedy Klaudia El Dursi postanowiła porwać chłopaków, nikt nie spodziewał się, że właśnie poznają nowego uczestnika. Gdy na plaży zobaczyli oni wysokiego, wysportowanego, przystojnego bruneta, zdecydowanie nie było im do śmiechu. - Bardzo wysoki, tak nabity cały, jakiś terminator, gladiator tutaj wszedł - skomentował Simon. - No będzie konkurencja tutaj z nim - podsumował Marcin. Żaden z uczestników nie miał wątpliwości, że chłopak wpadnie w oko dziewczynom, a niektórym pozostała jedynie nadzieja, że ich partnerki wykażą się wiernością. Kim jest Michał? Nowy uczestnik trzeciej edycji "Hotelu Paradise" to 25-latek, który na co dzień pracuje w międzynarodowej korporacji. Chciałbym być szczęśliwym człowiekiem, a co za tym idzie robić to, co sprawia mi przyjemność. Od lat jestem związany ze sportem. Przez ostatnie kilka lat są to mieszane sztuki walki i mam nadzieje, że uda mi się w tym roku zadebiutować zawodowo. W programie chcę być sobą. Nie chcę się chwytać żadnych tanich sztuczek. Jeżeli ktoś będzie nieszczery wobec mnie, na pewno dam mu znać, że mi się to nie podoba - mówił sam o sobie. Nieustępliwy, zawzięty, charakterny - tak w trzech słowach można posumować Michała,...