"Hotel Paradise 4": Inga znalazła na Tinderze oszusta, o którym pisały media! Ostrzegła dziewczyny

Inga Bartnikowska uznawana jest za jedną z najsympatyczniejszych bohaterek 4. edycji "Hotelu Paradise". Pewna siebie, energiczna blond piękność od czasu wejścia do rajskiego hotelu zachwyciła widzów show i jego uczestników naturalnością, empatią i ciepłem. Nic więc dziwnego, że najnowsze wyznanie Ingi wprawiło internautów w osłupienie. Co doprowadziło do tego, że produkcja musiała ją uspokajać? Produkcja "Hotelu Paradise" musiała interweniować w sprawie Ingi. Co się stało? Choć Inga szybko została okrzyknięta jedną z najpiękniejszych uczestniczek w "Hotelu Paradise" , a atrakcyjni single walczący w programie o sławę, uczucia i wielkie pieniądze, nie ukrywali zachwytów nad jej aparycją, to los wcale nie rozpieszczał jej na rajskim Zanzibarze. Najpierw dziewczyna rozbiła parę Nany i Łukasza, by później sparować się z Przemkiem. Niestety, pomimo iż charyzmatyczny brunet nie ukrywał zainteresowania nową uczestniczką, podczas jednej z imprez namiętnie całował się z Sarą , tym samym przekreślając swoje szanse u Ingi. Rozgoryczona dziewczyna znalazła więc pocieszenie w ramionach Janka, który stał się dla niej prawdziwym ukojeniem i oazą spokoju. I gdy wydawać by się mogło, że nic nie zmąci ich szczęścia stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Decyzją Nany i Łukiego Janek musiał opuścić "Hotel Paradise" , a Inga po raz kolejny została singielką. Co ciekawe, pomimo że już wtedy Inga zapowiadała ostrą grę, to okazuje się, że jej wściekłość po odejściu Janka była niczym w porównaniu z tym, co stało się później. Podczas ostatniego Rajskiego Rozdania Łuki zaskoczył wszystkich wybierając Ingę, tym samym odsyłając Wiktorię do domu . Ta jednak z przytupem powróciła do show w towarzystwie Miłosza , jednocześnie...