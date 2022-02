"40 kontra 20": Kinga Zapadka wystąpi w "Hotelu Paradise"?! Jest komentarz!

Kinga Zapadka zdobyła popularność i sympatię fanów dzięki udziałowi w programie "40 kontra 20". Jak wiadomo, Kinga dotarła aż do finałowego odcinka, a jej wielbiciele uważają, że równie świetnie poradziłaby sobie w innym randkowym show, czyli "Hotelu Paradise"! Jak wiadomo, Kinga aktualnie jest singielką i zdaniem fanów, z pewnością zrobiłaby furorę w kolejnym programie. A co na ten temat myśli sama Kinga? Czy jest nadzieja, że rzeczywiście zobaczymy ją w "Hotelu Paradise"? Sprawdźcie szczegóły!

Zobacz także: "Hotel Paradise": Wiktoria ponownie uderza w produkcję! "Zostałam totalnie zepchnięta, zapomniana"

"40 kontra 20": Kinga Zapadka będzie uczestniczką "Hotelu Paradise"?

Kinga Zapadka z "40 kontra 20" to prawdziwa ulubienica fanów tego programu. Choć jej związek z Robertem Kochankiem to już przeszłość, to jednak widzowie show chętnie śledzą dalsze losy Kingi za pośrednictwem Instagrama. Część wielbicieli uczestniczki programu "40 kontra 20" jest zdania, że skoro Kinga aktualnie jest singielką, to powinna spróbować swoich sił w kolejnym randkowym show stacji TVN7, a mianowicie chodzi o "Hotel Paradise"! Co o tym pomyśle sądzi ona sama?

- Boże, cały czas mnie tam wyganiacie. Nie wiem. Nie wiem, nie mówię tak, nie mówię nie, ale nie wiem czy w ogóle mogłabym iść po "40 kontra 20". Generalnie wiem, że nic nie wiem - stwierdziła Kinga.

Instagram/Kinga Zapadka

Zobacz także: "Hotel Paradise": Fani o udziale Oli w programie! "Mamuśka edycji"

Wygląda więc na to, że gdyby Kindze dano szansę spróbowania sił w kolejnym show, to jest nadzieja, że gwiazda "40 kontra 20" wyraziłaby taką wolę. Fani Kingi z pewnością mocno by ją dopingowali i trzymaliby kciuki za jej występ w "Hotelu Paradise". Przypomnijmy, że Kinga Zapadka była uczestniczką pierwszej odsłony randkowego show stacji TVN7, a już wiosną pojawi się druga edycja "40 kontra 20"!

Z kolei 21 lutego został wyemitowany pierwszy odcinek 5. edycji "Hotelu Paradise", po którym już wiadomo, że uczestnicy show to naprawdę temperamentne i ciekawe osobowości. Kinga Zapadka z pewnością doskonale odnalazłaby się w klimacie tego programu i nie miałaby problemu z tym, aby podbić serca panów. A wy, chcielibyście zobaczyć gwiazdę "40 kontra 20" w kolejnym randkowym programie stacji TVN7?