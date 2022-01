"Hotel Paradise 5": Pan Lektor o Klaudii El Dursi. "Kłócimy się. Walka rozgorzała". Co się stało?

Zdjęcia do 5. edycji "Hotelu Paradise" trwają w najlepsze, ale to za kulisami rozgrywa się prawdziwa wojna. Klaudia El Dursi nie wytrzymała.

Fani "Hotelu Paradise" z wypiekami na twarzy śledzą to, co dzieje się w ostatnim czasie na instagramowych kontach Pana Lektora oraz Klaudii El Dursi. Wiemy, że twórcy randkowego programu Telewizyjnej Siódemki wylądowali już w nowej lokalizacji, gdzie rozpoczęły się prace nad piątą edycją show. Jak się okazuje, zacięta rywalizacja jest nie tylko pomiędzy atrakcyjnymi singlami, walczącymi o sławę, uczucia i wielkie pieniądze. Jak wyznał Pan Lektor, on i prowadząca show Klaudia El Dursi też mają za sobą spięcia.

- Kłócimy się - przyznał na Instagramie Pan Lektor.

Co się stało i dlaczego zachowanie mężczyzny wyprowadziło Klaudię El Dursi z równowagi? Sprawdźcie!

"Hotel Paradise 5": pierwsze spięcia w raju

Pomimo iż od wielkiego finału 4. edycji "Hotelu Paradise" minął ponad miesiąc, emocje związane z show nadal nie opadły, a wręcz przeciwnie. Podczas gdy część fanów miłosnego hitu Telewizyjnej Siódemki z napięciem śledzi kolejne losy swoich ulubieńców za pośrednictwem mediów społecznościowych, inni już wyczekują na kolejną odsłonę programu z udziałem atrakcyjnych singli. Czy "Hotel Paradise" znów zaskoczy widzów energicznymi, kochającymi sport przystojniakami? Jakie piękności pojawią się w 5. sezonie programu? Tego nie wiemy. Jedno jest jednak pewne - w najnowszej edycji show nie zabranie emocji, nieoczekiwanych zwrotów akcji, a także pięknych widoków, którymi już teraz Klaudia El Dursi chwali się za pośrednictwem swojego instagramowego konta.

- Słuchajcie, będzie ogień! Naprawdę, w tym roku po prostu przesadziliśmy [...] - zapowiada na Instagramie Klaudia El Dursi. Idziemy na plan zamieszać. W tym jestem najlepsza. Jednakowoż nie będę ściemniać, że roszady, podmianki, wywalanki, nie wiem co tam jeszcze, to jest moje drugie imię - dodaje.

Również Pan Lektor, który skrycie ukrywa swoją twarz pod rozmaitymi maseczkami, nie szczędzi fanom "Hotelu Paradise" smaczków związanych z produkcją. Mężczyzna chętnie chwali się nagraniami z planu zdjęciowego, a także odpowiada na pytania dotyczące premiery 5. edycji show. Tym razem, jednak postanowił zdradzić, jakie relacje łączą go z prowadzącą program ciemnowłosą pięknością.

Jak się okazuje pomimo ogromnej sympatii, jaką tych dwoje siebie darzy, również i im zdarzają się spięcia. O co najczęściej się kłócą? Pan Lektor zdradził prawdę.

"Hotel Paradise 5": kłótnia Klaudii El Dursi i Pana Lektora

Twórcy "Hotelu Paradise" z dnia na dzień odkrywają kolejne karty, ujawniając fanom programu coraz to nowsze smaczki z produkcji. Choć stacja TVN7 nie zdradziła jeszcze, gdzie dokładnie została zlokalizowana luksusowa willa, w której zamieszkają żądni przygód, miłości oraz wielkich pieniędzy single i singielki, to wiemy już, że piąta i szósta edycja rajskiego hotelu realizowana jest w Ameryce Środkowej. Także prowadząca show Klaudia El Dursi, jak również uwielbiany przez widzów Pan Lektor, chętnie uchylają rąbka tajemnicy pokazując, co dzieje się poza kamerami.

Niedawno Klaudia El Dursi wyznała, że choć ma plan pod nosem, to zawsze jest wożona autem, co nie jest związane z jej kaprysami, lecz dbałością o starannie wykonany makijaż. Teraz na jaw wyszło, że choć bardzo przyjaźni się z Panem Lektorem, to jego zachowanie czasem wyprowadza ją z równowagi. Jak się okazuje, gwiazdy TVN pokłóciły się... o robienie prania.

- Pan Lektor nie wie nawet jak się pranie robi - grzmi Klaudia El Dursi. On mi zrolowane skarpetki wrzuca do pralki - dodaje. - No właśnie kłócimy się od pół godziny, czy do pralki można wrzucać zrolowane skarpetki - przyznaje Pan Lektor. - Nie nie można! Trzeba je wywinąć na prawą stronę i otrzepać z tych brudów - wtrąca prowadząca "Hotel Paradise".

Pan Lektor jednak nie dawał za wygraną.

- Moi drodzy, walka rozgorzała. Wolnościowi zwolennicy rolowania skarpetek walczą w tej chwili z mrocznymi siłami pedantycznych środowisk pralkowych. Nie dajmy się - żartuje Pan Lektor. - To jest złota kobieta. Program poprowadzi, pranie wypierze - dodaje.

Spodziewaliście się, że na planie "Hotelu Paradise" dochodzi do takich sporów?

